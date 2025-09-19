Pescara: cambio al vertice del Reparto Aeronavale GdF

PESCARA – Il giorno 18 settembre, alla presenza del Generale di Brigata Fabio Massimo Mendella, Comandante Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al Comando del Reparto Operativo Aeronavale di Pescara, tra il Tenente Colonnello pilota Salvatore Vaporieri, cedente, ed il Colonnello Matteo Guerra, subentrante. L

’evento si è svolto presso la caserma “Ermando Parete”, sede del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara, del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e della Stazione Navale. Il Tenente Colonnello pilota Salvatore Vaporieri lascia il comando dopo tre anni di permanenza, nel corso dei quali sono stati conseguiti brillanti risultati con particolare riguardo ai servizi di “Polizia del Mare” ed economico finanziaria, oltre che nei settori della polizia ambientale, ittica e demaniale. Il predetto Ufficiale Superiore è stato designato quale Capo Ufficio Operazioni del Comando Aeronavale Centrale alla sede di Roma.

Gli subentra il Colonnello Matteo Guerra, proveniente dalla sede di Pescara, dove ha comandato la locale Stazione Navale per un anno. L’Ufficiale si è detto onorato per il prestigioso incarico che gli è stato affidato ed ha assicurato la massima dedizione per corrispondere al meglio alle aspettative di legalità dei cittadini e delle istituzioni. L’avvicendamento si inserisce nella ordinaria rotazione degli incarichi di comando all’interno del Corpo e punta a garantire continuità e impulso all’azione di tutela della legalità economico-finanziaria.