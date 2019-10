Pescara calcio, domani allenamento a porte chiuse. Parla Italiano

Così il tecnico dello Spezia: “Pescara compagine forte e temibile con giocatori che possono fare sempre la differenza”



CITTÁ SANT’ANGELO – Sempre più vicina la sfida tra Pescara e Spezia in programma sabato 19 ottobre. Per i biancazzuri allenamento pomeridiano con lavoro tattico e partitelle a campo ridotto. Percorso differenziato e terapie per Ivajlo Čočev; terapie per Grigoris Kastanos e Vincenzo Fiorillo; fuori sede Marco Tumminello, Antonio Balzano, Luca Crecco. Domani prevista seduta di allenamento mattutina (porte chiuse) presso il Delfino Training Center di Città Sant’Angelo.

Intorno alle ore 12 parola al tecnico Zauri per la conferenza della vigilia. Intanto sponda Spezia ha parlato il tecnico Italiano che si aspetta una squadra affamata a pronta a conquistare punti: “Occorre cambiare atteggiamento, essere affamati e vogliosi di fare punti. Ora è inutile parlare di moduli, bisogna entrare in campo con spirito battagliero perché bisogna muovere la classifica”. Parlando dei biancazzurri ha sottolineato: “Si sono risollevati con la vittoria di Ascoli proponendo qualcosa di diverso. É una compagine forte e temibile con giocatori che possono fare sempre la differenza”.

Foto dell’allenamento odierno di Massimo Mucciante, fonte sito ufficiale Pescara Calcio