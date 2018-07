Pescara Calcio: chi affronterà al 1° turno di Coppa Italia?

Nel sorteggio della prossima Tim Cup 2018 – 2019 sono stati stabiliti gli accoppiamenti. Biancazzurri il 5 agosto con la vincente tra Albinoleffe e Pordenone. Acquistato Mirko Antonucci dalla Roma

PALENA – I biancazzurri proseguono la loro preparazione per il prossimo campionato ed è già ora di studiare i primi avversari in gare ufficiali. Secondo quanto uscito dal sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone TIM Cup 2018/2019 il Pescara si troverà ad affrontare in casa il prossimo 5 agosto la vincente tra Albinoleffe e Pordenone.

La nuova Tim Cup

Si presenta con lo stesso format delle ultime edizioni, con la partecipazione di 78 Società (tutte le Società ammesse ai Campionati di Serie A TIM e Serie BKT 27 Società segnalate dalla Lega Pro e 9 dalla Lega Nazionale Dilettanti). Il torneo inizierà il prossimo 29 luglio con il Primo Turno Eliminatorio per concludersi il 25 Aprile 2019. Tra le principali novità c’è da sottolineare il sorteggio del campo di gara per le partite degli ottavi, dei quarti e delle semifinali tra formazioni di Serie A. A partire dagli ottavi di finale, inoltre, il VAR sbarcherà anche in questa competizione, sia nella forma di Goal Line Technology (GLT) che di Video Assistant Referees (VAR). Infine, nel caso di disputa dei tempi supplementari, sarà consentito a ciascuna squadra effettuare un’ulteriore sostituzione, indipendentemente dal fatto che abbia già utilizzato o meno tutte e tre quelle consentite. Al primo turno la competizione tricolore vedrà impegnate le 27 squadre di Serie C segnalate dalla Lega Nazionale Calcio Professionistico e le 9 Serie D segnalate dal Dipartimento Interregionale della Lnd, successivamente entreranno in campo tutte le 22 formazioni di Serie B ed al terzo turno entreranno in gara 12 club di Serie A.

Ecco Antonucci

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Mirko Antonucci. L’attaccante classe ’99 arriva in prestito dalla A.S. Roma. Antonucci è entrato a far parte della A.S. Roma all’età di 13 anni. Ha fatto il suo debutto tra i professionisti con la Roma nella partita con la Sampdoria il 24 gennaio 2018 dove ha fornito l’assist a Edin Džeko per il pareggio tardivo della sua squadra. Il 2 maggio, ha esordito in Europa contro il Liverpool in una semifinale di Champions League.

Movimenti anche nel settore giovanile. Da registrare il prestito di Ibrahima Diallo, Leonardo Maloku, Fabio Morselli, Luca Scimia e Alessandro Celli all’Alma Juventus Fano 1906 dove ritroveranno alla guida tecnica il Mister Massimo Epifani.

Oggi l’amichevole

Domenica domenica 22 luglio, ore 17:00, allo Stadio degli Angeli di Palena si disputerà la partita amichevole Pescara – FlaccoPorto. Sono 500 i biglietti a disposizione. Punto vendita presso botteghino dello Stadio il giorno della gara. Costo per biglietto intero euro 5, ridotto euro 3