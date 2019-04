Pescara, oggi “benvenuto ai nuovi nati di dicembre, gennaio e febbraio”

Allegrino: “una tragedia che ha segnato la storia della nostra regione e di tutto il Paese. Custodiamo il dolore per coloro che non ci sono più”

PESCARA – Il commovente ricordo delle vittime del terremoto dell’Aquila, a dieci anni dal sisma, ha aperto stamani la cerimonia del “Benvenuto ai nuovi nati di dicembre, gennaio e febbraio”, che si è tenuta, su iniziativa dell’Assessorato alle Politiche sociali, alla presenza di tante giovani famiglie che hanno affollato la sala consiliare. All’inizio della manifestazione, l’assessore Antonella Allegrino ha chiesto ai partecipanti un momento di raccoglimento per ricordare, “una tragedia che ha segnato la storia della nostra regione e di tutto il Paese. Custodiamo il dolore per coloro che non ci sono più – ha proseguito – e la speranza di chi ce l’ha fatta ed è nato due volte: il giorno in cui è venuto al mondo e il giorno in cui è stato estratto dalle macerie”.

Dopo la proiezione di un video realizzato per ricordare il 6 aprile del 2009, si è esibito il coro dell’Istituto Comprensivo 8, composto da 41 alunni delle scuole primarie di via del Concilio e Borgomarino e della secondaria di secondo grado “Tinozzi”. Bambini e ragazzi, diretti dalla professoressa Antonella Perrone, hanno eseguito due canzoni dedicate alla nascita, “A te” di Jovanotti e “Isn’t she lovely” di Stevie Wonder, ricevendo gli applausi delle tante famiglie presenti in sala consiliare. Mamme e papa felici ed emozionati hanno poi ricevuto in dono dall’assessore Allegrino una valigetta contenente prodotti per l’infanzia, realizzata in collaborazione con Auchan Aeroporto, e un facsimile di carta d’identità dei nuovi cittadini.

“Vi faccio tanti auguri perché avete detto sì alla vita – ha affermato l’assessore – Spero che questa nascita possa trasmettervi tanta serenità e tanto amore e rendere la vostra famiglia ancora più unita”. La responsabile del settore Politiche sociali, Piera Antonioli, ha quindi ricordato i servizi garantiti dal Comune ai nuclei familiari, invitando i presenti a rivolgersi al Centro servizi famiglie per ogni necessità. Ai bambini del coro è stata donata, in segno di ringraziamento per la partecipazione all’iniziativa, una copia della Costituzione: “Una consegna simbolica dei neonati ai giovanissimi affinché in futuro si prendano cura di loro”, ha concluso Allegrino.

I nuovi nati presenti alla cerimonia sono: Andrea Carminelli, Virginia Ciofani, Viktor Collevecchio, Leonardo Coppa, Eleonora Corneli Zincani, Viola Cosma, Edoardo D’Alessio, Leonardo D’Alonzo, Ettore D’Amico, Linda D’Innocente, Alisia De Lizio, Stefano De Massis, Francesco Di Biase, Diego Di Clemente, Otchali Caetano Di Clemente, Martina Di Fabrizio, Simone Di Genova, Tommaso Di Menna, Francesco Di Nardo, Benedetta Di Pasquale, Fatima Bineta Diom, Lorenzo Farinaccia, Federico Febbo, Matilde Ferrone, Jacopo Garavatti Perna, Elettra Germano, Cecilia Gianiorio, Giordano Giusti, Rayen Hammami, Viola Iaboni, Ginevra Matricciani, Tommaso Miani, Giulia Midiri, Valerij Mosca- Irtyuga, Aurora Palmarini, Nicole Palmarini, Daniele Palumbieri, Greta Pirraglia, Gioele Lorenzo Polidori, Ginevra Ponzo, Leonardo Speranza, Diego Totaro, Sofia Veleno, Nicole Zaccagnini, Lorenzo Zaccaro e Federico Zangirolami