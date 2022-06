Pescara Basket – Vigor Basket Matelica, presentazione della partita

PESCARA – Manca sempre meno all’inizio della finale di Serie C Gold tra Pescara Basket e Vigor Basket Matelica, con il primo atto della serie che si disputerà in riva all’adriatico domenica 5 Giugno. La compagine marchigiana ha chiuso la stagione al secondo posto il girone Marche-Umbria a quota 34 punti, frutto di diciassette vittorie e cinque sconfitte e nei play off ha eliminato in tre partite la New Fortitudo Isernia nei quarti di finale e soprattutto la principale candidata al salto di categoria Amatori Pescara 1976, violando proprio il Pala Be One in gara 3 nello scorso sabato, viaggiando alla media di 70,5 punti realizzati e 67,0 subiti nelle sei partite disputate in questa post season.

Il roster a disposizione di coach Lorenzo Cecchini è lungo, esperto e molto qualitativo, che ha nei due stranieri Tevin Falzon, ala, e Haris Genjac, pivot, i due migliori realizzatori rispettivamente a 15,0 e 12,7 punti di media in questi play off. Completano il quintetto matelicese il playmaker Michele Bugionovo (8,2 punti), la guardia Matteo Caroli (6,7) e Samuele Vissani (8,8), mentre dalla panchina escono l’esterno Giacomo Tosti (4,7), le ali Kakha Zhgenti (4,2), arrivato proprio in prossimità dell’inizio dei play off, Alberto Provvidenza (8,0) ed il lungo ex Vasto, Torre de’ Passeri ed Amatori Pescara 1976 Alessandro Ciampaglia (1,8), con i giovani Leonardo Fianchini e Filippo Poeta a completare un organico pericoloso in tutti i suoi elementi e che comprende anche il promettente classe 2003 Gabriele Mentonelli, attualmente fermo ai box per un infortunio.

Palla a due, al Pala Be One di Via Elettra a Pescara, domenica 5 Giugno alle ore 19.00. Arbitreranno i signori Femminella Francesco di Reggio Emilia e Romanello Cristian di Ferrara.