Pescara Basket – Unibasket Lanciano, la presentazione della partita

PESCARA – Ultima gara di regular season per il campionato di Serie C Gold, con la Pescara Basket attesa dalla visita dell’Unibasket Lanciano, in occasione del recupero della terza giornata di ritorno (slittata a fine stagione a causa della pandemia) per un altro match d’altissima classifica e fondamentale per la fase ad orologio.

La squadra di coach Fabio Di Tommaso, stimatissimo ex di turno per i suoi trascorsi in biancazzurro sia in prima squadra che nel settore giovanile, occupa la seconda posizione in graduatoria in coabitazione proprio con Pescara Basket e Vasto Basket, che dopo il passo falso nel recupero con l’Amatori Pescara 1976 ha lo stesso numero di gare delle dirette concorrenti, a quota 22 punti con undici vittorie e sei sconfitte ottenute alla media di 70,8 punti realizzati e 67,8 subiti, seconda miglior difesa del torneo dopo quella di Capitanelli e compagni.

La compagine frentana ha un’età media piuttosto bassa, altro punto in comune con i biancazzurri, ed è guidata dall’esperienza del lungo serbo Nikola Munjic, miglior realizzatore della squadra con 12,8 punti, supportato dall’esterno Flavio Comollo (12,6), dall’ala Nikola Lakic (12,0), con la guardia Constantin Maralossou (9,0) ed il playmaker Mattia Balilli (9,4) a completare il quintetto base. Dalla panchina escono gli esterni Carlo Muffa (7,6) e Giandomenico Ucci, tornato da poche settimane a Lanciano, il possente lungo Seraphin Kadjividi (7,5) ed i giovanissimi Ousmane Cisse (0,8), Piermauro Cesarino (0,5) e Youssuf Kamate, con gli altri under Cristian Corte, Aldin Hasanbegovic, Jacopo Bernabeo e Matteo Brasile a completare l’organico.

La gara d’andata vide il successo dei biancazzurri con il punteggio di 60-68 al termine di una gara estremamente equilibrata praticamente per tutto il suo andamento e risolta negli istanti finali dai canestri di Caridà e Capitanelli.

Palla a due, al PalaBeOne di Via Elettra, domenica 13 Marzo alle ore 18.00. Arbitreranno i signori Marianetti Andrea di San Giovanni Teatino (CH) e Servillo Federica di Termoli (CB).