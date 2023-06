PESCARA – Si dividono le strade tra coach Stefano Cova e la Pescara Basket. La società intendere ringraziare il coach Cova per questi mesi di proficua collaborazione e gli augura il meglio per il suo futuro sportivo e professionale: “Stefano in questi mesi ha svolto un ottimo lavoro, valorizzando tanti nostri giovani talenti”, afferma il dirigente Luca Di Censo, “e di conseguenza siamo decisamente soddisfatti della stagione che si è appena conclusa. Gli saremo sempre grati per l’impegno profuso qui. Ora però è arrivato il momento dei saluti. Grande professionista, coach Cova avrà di sicuro un radioso futuro”.

Annunciato dalla Pescara Basket ad agosto 2022, coach Stefano Cova era stato da subito individuato come il profilo tecnico più adatto a valorizzare la linea verde del sodalizio adriatico nel suo primo storico campionato di Serie B. Nonostante la giovane età (classe 1989) e un passato anche da giocatore, coach Cova ha accumulato già una buona esperienza in panchina.

Per l’imminente stagione sportiva 2023-2024, dunque, sarà un altro l’allenatore che siederà sulla panchina biancazzurra, e il cui nome verrà ufficializzato nei prossimi giorni dalla società del presidente Fernando Masciopinto.