“Come na vote”, giochi e degustazioni a San Marco-San Nunzio Pescara

PESCARA – Sabato 1° e domenica 2 luglio appuntamento con il divertimento e gusto a Pescara. Si chiama “Come na vote” l’iniziativa della Comunità in Cammino delle parrocchie di San Marco e San Nunzio. Si svolgerà nel piazzale della parrocchia di San Marco e prevede una serie di iniziative per giovani e adulti per creare comunione e trascorrere una festa in armonia. Lo slogan “se magne, se beve e se joche” racchiude l’essenza della due giorni dove sono previsti giochi nel pomeriggio come la corsa con i sacchi, il torneo di briscola a coppie, quello di scacchi e ping pong. Apertura degli stand gastronomici dalle ore 19 con alcune specialità come sagne e ceci, panini con la porchette e salsiccia, pane e pomodoro, arrosticini, patate fritte, birre e bevande varie. Nel programma musicale troviamo nella giornata di sabato alle ore 21 Music&Hope band in concerto, Pescara Students Singers e l’Academy Musicians mentre domenica dalle 20.30 esibizione della scuola di danza “Ballet Dancer” e a seguire Karaoke “Come na vote” con Cristiano e Giuseppe.

Per info e iscrizioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri: Lorenzo 320.5522896 e Camillo 320.3838261.