Pescara basket: resta Masciopinto, il punto del presidente Di Censo

PESCARA – Ancora un’importante conferma per quanto riguarda il settore under, con il Pescara Basket che comunica ufficialmente la permanenza dell’esterno Loris Masciopinto anche per la stagione 2020/2021.

Ala classe 2000, dopo gli inizi al Vivavilla di Francavilla, storico vivaio dal quale hanno mosso i primi passi verso una luminosa carriera anche Simone Pepe ed i fratelli Luca e Simone Fontecchio, è stato prelevato dalla compagine biancazzurra nel 2014 e mandato in prestito al Bee Basket Pescara. Torna al Pescara Basket nella stagione 2015/2016 per disputare il campionato Under 18 d’Eccellenza e dalla stagione successiva comincia a respirare anche l’aria della prima squadra, disputando il vittorioso torneo di Serie D alla media di 6,2 punti di media in sedici partite e confermandosi su buoni livelli anche in C Silver nella stagione successiva (5,2 punti in 31 gare con un high di 22). Nel frattempo continua anche la sua esperienza con l’Under 18 d’Eccellenza, dove colleziona 17 presenze viaggiando a 4,5 punti di media proseguendo nella sua crescita sia tecnica che fisica.

Nel 2018/2019 sale ancora di categoria, disputando il campionato di Serie C Gold a Lanciano con l’Unibasket e facendo ulteriore esperienza agli ordini della squadra di coach Corà che viaggia stabilmente nei primissimi posti della classifica, venendo eliminata solamente in semifinale dalla Sutor Montegranaro che conquisterà successivamente la promozione in Serie B, disputando in casacca Amatori Pescara anche il campionato Under 18 d’Eccellenza, dove le sue medie rispetto alle stagioni precedenti cominciano a salire in modo significativo (quasi 13 punti di media in 7 incontri disputati).

La scorsa stagione torna in biancazzurro agli ordini di coach Fabbri, che lo manda in campo in 14 occasioni durante le quali riesce anche a toccare la doppia cifra di punti realizzati.

Masciopinto andrà quindi a rinforzare il pacchetto esterni a disposizione di coach Vanoncini, che comprende già Grosso, Staselis, Pucci ed il pari età Fasciocco, per un roster sempre più espressione del florido vivaio Pescara Basket, risorsa imprescindibile per il progetto biancazzurro.

IL PRESIDENTE DI CENSO FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Anche nella settimana che porta al ferragosto si continua a lavorare incessantemente in casa Pescara Basket, affinché tutto sia pronto per la nuova stagione sotto ogni punto di vista. A fare il punto della situazione è direttamente il numero uno della compagine biancazzurra Luca Di Censo, che si sofferma principalmente sulla struttura societaria, sul settore giovanile e sulla prima squadra.

“Siamo molto contenti che l’assetto societario si stia sempre di più allargando. Nelle scorse settimane – esordisce Di Censo – abbiamo già presentato alcuni soci sostenitori e nei prossimi giorni ne presenteremo altri che si sono aggiunti a dar man forte al nostro progetto. Ringraziamo anche i nostri storici sponsor e quelli che si stanno aggiungendo al nostro pool per la fiducia che ci stanno dimostrando fin dall’anno scorso, quando abbiamo deciso di ripartire con una programmazione più ambiziosa ed il loro supporto è fondamentale per far si che la nostra struttura societaria diventi sempre più solida e permetterci di poter guardare con estrema fiducia al futuro sia a breve che a medio-lungo termine”.

Nei giorni scorsi è stata anche avviata una collaborazione per il settore giovanile, da sempre fiore all’occhiello del Pescara Basket, con una importante società come l’Unibasket Lanciano: “lo sviluppo del vivaio è sempre stato prioritario per noi – prosegue il presidente biancazzurro – ed il poter condividere la nostra stessa visione con una compagine che anch’essa investe forte sul settore giovanile come l’Unibasket è sicuramente positivo per il movimento. Con la società frentana condividiamo le ambizioni di primeggiare nei campionati di Eccellenza e nazionali ed in questo confidiamo nel lavoro dell’ottimo Fabio Di Tommaso, da questa stagione responsabile del settore giovanile Unibasket e coach della prima squadra. Ma ci tengo a precisare che le nostre squadre non saranno affatto trascurate ed anzi ripartiranno anch’esse con rinnovate ambizioni di primeggiare in tutte le categorie regionali”.

Veniamo all’argomento che forse interessa maggiormente i sostenitori biancazzurri, ossia la situazione circa il ripescaggio in Serie C Gold: “con il passare dei giorni il nostro ottimismo cresce sempre di più, in quanto nelle prime due scadenze del 31 Luglio e del 5 Agosto non ci sono state sorprese. Infatti nessuna squadra ha chiesto il riposizionamento dalla Serie B, mentre il Perugia Basket ha deciso di autoretrocedersi in C Silver, lasciando così l’organico a dodici squadre, con quattro posti vacanti per poterlo portare eventualmente a sedici. Sia noi che Todi, l’altra squadra che come noi è prima in graduatoria, siamo estremamente fiduciosi, ma per l’ufficialità circa l’esito delle richieste di ripescaggio dobbiamo ancora aspettare fino al 18 Agosto. Ma l’eventuale accesso in C Gold sarebbe più che meritato per la nostra squadra, perché non bisogna dimenticare che al momento dell’interruzione abbiamo chiuso in testa alla classifica nel nostro campionato di C Silver, esattamente come Todi nel suo raggruppamento. Ripeto, dobbiamo ancora aspettare l’ufficialità, però l’ottimismo è sempre più grande con il passare dei giorni”.

Chiudiamo con un giudizio sulla squadra fin qui costruita: “legandomi a quanto detto in precedenza, abbiamo provveduto a costruire un organico a nostro avviso molto competitivo per qualsiasi campionato andremo ad affrontare e voglio ringraziare lo staff societario, rimarcandone l’ottimo lavoro svolto sia per la scelta di un coach di spessore come Stefano Vanoncini, che è al centro del nostro progetto tecnico, sia per la scelta dei giocatori, con i due lituani Staselis e Raupys che sono considerati i migliori in Italia per quanto riguarda la C Gold, più Grosso e Capitanelli che hanno speso praticamente tutta la loro carriera in Serie B. Inoltre e lo dico con una punta d’orgoglio, voglio rimarcare la “pescaresità della nostra squadra, considerando che escludendo i due lituani tutti gli altri giocatori, compreso Capitanelli che ormai è uno dei nostri, sono pescaresi e quasi tutti i ragazzi che andranno a formare il roster sono prodotti del nostro settore giovanile, da sempre serbatoio fondamentale per la prima squadra.

Abbiamo l’ambizione di ben figurare e di dare una vetrina importante a tutti i nostri ragazzi, che nonostante la loro ancor giovanissima età hanno già una buona esperienza a livello senior, potendo anche vantare un campionato di Serie D vinto e le partecipazioni da protagonisti in Serie C Silver da ormai tre stagioni a questa parte. Riteniamo quindi sia bellissimo, nonché formativo, per loro potergli offrire la possibilità di disputare un campionato di C Gold di alto profilo, sperando che il nostro appassionato e numeroso pubblico possa tornare ad affollare le nostre tribune e ad entusiasmarsi per le gesta della nostra squadra.

Ma il nostro lavoro – conclude Di Censo – è tutt’altro che concluso, sia in ambito societario che giovanile e senior e nelle prossime settimane ci saranno ulteriori e piacevoli novità. Nel frattempo tutto lo staff del Pescara Basket augura buon ferragosto a tutti!”.

DAVIDE PUCCI IN BIANCAZZURRO

L’ultimo innesto in ordine di tempo in casa Pescara Basket ha già le idee chiare per quanto riguarda la nuova stagione. Nonostante la sua ancor giovanissima età può già vantare una discreta esperienza anche a livello superiore, dopo le annate con Stella Azzurra Roma, Bisceglie e Palermo in Serie B, e torna nella sua città natale con grandissime motivazioni.

“Sono orgoglioso di tornare a far parte di una realtà di Pescara – esordisce Davide Pucci – perché è la mia città natale. Ho scelto con grande entusiasmo il progetto del presidente Di Censo perché voglio rilanciarmi come giocatore, aiutando nel frattempo la squadra ad arrivare il più in alto possibile. Voglio essere il tramite tra gli under ed i senior, in quanto nonostante la mia giovane età ho già avuto molte esperienze e sono sicuro di poter dare il mio contributo ai ragazzi del settore giovanile che per la prima volta si affacciano ad un campionato di livello importante, nonostante anche loro giocano già diverse stagioni in prima squadra”.

Infine un messaggio ai tifosi biancazzurri: “spero che, quando sarà possibile, ci seguiate in molti e ci siate vicino in questa stagione, perché sono convinto che ci divertiremo molto!”.