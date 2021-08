Pescara Basket, calendario pre-season 2021/2022

PESCARA – La società Pescara Basket comunica di aver definito il programma delle amichevoli pre campionato in vista della stagione 2021/2022. Al momento sono ben nove gli incontri che Capitanelli e compagni andranno ad affrontare prima dell’esordio ufficiale previsto nel week end tra il 9 ed il 10 Ottobre, con la dirigenza biancazzurra che sta lavorando per inserire una decima partita, prevista nel caso per sabato 11 Settembre. Si comincia questa settimana con due sfide esterne a squadre di categoria superiore come Tasp Teramo a Spicchi e Pallacanestro Roseto, con l’ultimo impegno previsto per sabato 2 Ottobre con Vasto. Orari e modalità di accesso per le amichevoli interne saranno comunicati nei prossimi giorni.

Di seguito il calendario completo:

giovedì 2 Settembre: Tasp Teramo a Spicchi-Pescara Basket

sabato 4 Settembre: Pallacanestro Roseto-Pescara Basket

mercoledì 8 Settembre: Magic Basket Chieti-Pescara Basket

mercoledì 15 Settembre: Pescara Basket-Olimpia Mosciano

sabato 18 Settembre: Pescara Basket-Unibasket Lanciano

mercoledì 22 Settembre: Giulia Basket Giulianova-Pescara Basket

sabato 25 Settembre: Pescara Basket-Teate Basket Chieti

mercoledì 29 Settembre: Vasto Basket-Pescara Basket

sabato 2 Ottobre: Pescara Basket-Vasto Basket