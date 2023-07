Pescara, bambina ritrovata e soccorso in mare di un ragazzo in difficoltà

PESCARA – Mercoledì 12 luglio dalla postazione dello Stabilimento Balneare Canarie e Lido Azzurro, mattinata molto impegnativa. Prima con la ricerca di una ragazzina di 14 anni che non si trovava più, allertata la Guardia Costiera e rientrato il pericolo dopo una mezz’ora dalla scomparsa. Subito dopo il Soccorritore Acquatico Angeli del Mare F.I.S.A. La Franceschina Giovanni Paolo ha soccorso in mare un ragazzo in difficoltà. Grazie alla prevenzione fatta dal Soccorritore Acquatico la situazione di pericolo è rientrata. Passione e grande professionalità e abilità, da parte dei Soccorritori Acquatici F.I.S.A. (Federazione Italiana Salvamento Acquatico).

Giovanni Paolo La Franceschina, FISA Angeli del Mare: “Mentre ero in acqua durante il mio turno di lavoro come Assistente bagnanti e per dare sicurezza agli stessi. Ho notato in lontananza a circa duecento metri da me, un ragazzo che era vicino alle boe rosse. Immediatamente da soccorritore acquatico Angeli del Mare FISA, ho preso il pattino di salvataggio e l’ho raggiunto. Avvicinato al pericolante gli ho chiesto se aveva bisogno d’aiuto, mi ha detto che era stanco, e di conseguenza se lo potevo riportare a riva, e dunque l’ho fatto, scongiurando il peggio”.

Marco schiavone, presidente angeli del Mare: “Come Angeli del Mare abbiamo avviato questa preziosa collaborazione con la F.I.S.A (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) che ci permette di formare i giovani soccorritori con un livello di professionalità altissimo. Chiediamo ai nostri collaboratori di metterci passione e cuore. Il mare è bello, ma è anche continuamente una possibile minaccia per i bagnanti, soprattutto gli anziani e i bambini. I nostri soccorritori sono addestrati non solo alle tecniche di salvamento, di nuoto, di primo soccorso. Ma soprattutto a prevenire o meglio osservare e cercare di informare i bagnanti sui possibili pericoli del mare. Insieme a Carmen Padalino, mia socia, ringraziamo il Presidente della F.I.S.A. Raffaele Perrotta per la preparazione dei Soccorritori Acquatici FISA e per la loro professionalità”.