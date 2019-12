Pescara, approvato nuovo regolamento per la videosorveglianza

PESCARA – Il consiglio Comunale di Pescara ha provveduto all’esame e all’approvazione all’unanimità di alcuni punti rinviati a questa mattina dopo l’aggiornamento della seduta iniziata ieri. L’assise ha provveduto in particolare a licenziare la delibera che adotta il nuovo Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza cittadina del Comune di Pescara.

Il documento, di fondamentale importanza nelle more dell’azione di adeguamento e installazione delle infrastrutture già esistenti o di imminente attivazione, rappresenta un sostanziale passo in avanti per il controllo digitale di sicurezza nel capoluogo.

Il documento chiarisce – tra le altre cose – i termini per l’accesso alla control-room delle immagini registrate, che sarà possibile solo per personale della Polizia municipale autorizzato. Sarà questo un supporto di grande importanza per le attività investigative condotte dalle autorità preposte, che grazie al nuovo corso della videosorveglianza in città potranno disporre di uno strumento evoluto e disponibile nell’immediatezza di fatti e circostanze criminose o comunque nel contrasto all’illegalità. Si tenga presente che la giunta comunale aveva già emesso il provvedimento esecutivo del progetto di videosorveglianza che a breve sarà al centro di un bando apposito di evidenza pubblica per un valore complessivo dell’intervento di 1.4040.392, 28 Euro, di cui 500.000 finanziato con fondi propri del bilancio del Comune.

Nella stessa seduta di questa mattina l’assise civica ha anche approvato l’istituzione dell’Albo delle Associazioni di volontariato in applicazione di quanto espressamente previsto dal Codice del Terzo Settore. Nel più breve tempo possibile verranno rese note le modalità di accesso allo stesso Albo.