Pescara, aggressione ai giovani filippini: trovati e denunciati due minorenni

PESCARA – Sono stati individuati dalla Polizia di Stato e denunciati (l’accusa è quella di lesioni volontarie) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di l’Aquila i due autori dell’aggressione ai danni di due giovani filippini, che la notte del 28 giugno scorso erano stai malmenati mentre si trovavano presso la Nave di Cascella, sul lungomare pescarese.

Si tratta di due sedicenni pescaresi, privi di precedenti penali, a cui la Squadra Mobile della Questura è arrivata a seguito di un’attività d’indagine nel cui ambito sono stati acqusiti filmati ed ascoltate vittime e testimoni, che hanno fornito preziosi contributi per risalire alla loro identità.

I due filippini, un ragazzo ed una ragazza entrambi 22enni, quella notte mentre si trovavano in compagnia di altri connazionali erano stati avvicinati da un gruppo di giovani sconosciuti, alcuni dei quali evidentemente ubriachi. Due di loro li avevano provocati e poi si erano scagliati sul ragazzo, sferrandogli calci e pugni, colpendo anche la ragazza intervenuta in soccorso del’amico. Il gruppo si era poi dato alla fuga facendo perdere ogni traccia.

I malcapitati erano stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari; in particolare il ragazzo aveva riporato un trauma cranico e la frattura del naso. Da una prima ricostruzione fatta dalla polizia, sembra che i due gruppi poco prima avessero avuto un alterco in spiaggia, per futili motivi e che, reincontratisi casualmente alla Nave di Cascella, la discussione sia proseguita fino alle vie di fatto.