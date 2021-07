Pescara, accumuli alghe spiaggiate: nuovo intervento

Del Trecco: “Sino a questo momento sono stati raccolti e rimossi 500 quintali di alghe. Il nostro obiettivo è quello di rendere la nostra spiaggia pienamente fruibile”

PESCARA – “Altri 500 quintali di alghe spiaggiati sono stati raccolti dalla mezzanotte scorsa (12 luglio) sul lungomare di Pescara, una nuova emergenza causata dalle particolari condizioni atmosferiche di forte caldo che continua a favorire l’infiorescenza straordinaria. Ovviamente Ambiente Spa ha raddoppiato gli sforzi e i turni di lavoro, mobilitando sul lungomare tutti i mezzi a disposizione, oltre ad aver mobilitato alcune ditte esterne per fronteggiare le necessità. L’appello ai balneatori è quello di segnalare in maniera tempestiva le situazioni di maggiore emergenza, fermo restando che continueremo sia l’attività di raccolta che di monitoraggio anche in vista del fine settimana. Un lavoro supplementare al quale oggi si sono aggiunti gli interventi di bonifica del territorio post-partita degli azzurri”. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco ufficializzando il nuovo episodio.

“Dopo l’emergenza dei giorni scorsi, abbiamo continuato a seguire le previsioni meteorologiche e, a fronte di oltre un mese di caldo ininterrotto, con temperature estremamente elevate, ci aspettavamo, purtroppo, l’infiorescenza delle alghe – ha spiegato l’assessore Del Trecco -. Il fenomeno, del tutto naturale e assolutamente innocuo sotto il profilo della salute dei cittadini, ma ovviamente non del tutto gradevole alla vista, è iniziato in modo graduale e, come da protocollo stabilito da Ambiente Spa e noto a tutti i concessionari balneari, abbiamo iniziato subito gli interventi di raccolta, ritiro e smaltimento del materiale, anche su segnalazione delle singole concessioni.

Avevamo bonificato e rimosso tutte le alghe, poi nel pomeriggio di ieri il fenomeno è ripreso con una nuova esplosione su tutta la costa adriatica, non solo a Pescara ovviamente, con la bassa marea notturna che ha favorito lo spiaggiamento delle alghe. Dalla mezzanotte Ambiente Spa è di nuovo scesa in campo con mezzi, personale e attrezzature e sta completando, ancora oggi, la rimozione della marea verde su tutta la battigia. Sino a questo momento sono stati raccolti e rimossi 500 quintali di alghe. Ovviamente il tour de force dedicato alla problematica proseguirà anche domani, con turni già organizzati per il personale, e con l’arrivo di ulteriori ditte esterne, il nostro obiettivo è quello di rendere la nostra spiaggia pienamente fruibile, specie in questi giorni quando stiamo assistendo al ritorno dei turisti, ma ci rendiamo anche conto di combattere una guerra impari contro il meteo visto che, con la permanenza del caldo e l’assenza di perturbazioni, le alghe continueranno a fiorire e a morire sul litorale, dove è fondamentale la loro tempestiva rimozione per non lasciarle macerare sotto il caldo, per evitare miasmi oltre che uno spettacolo che, ribadisco, pur non essendo affatto pericoloso per la salute umana, comunque non è bello da vedere.

Come sempre – ha sottolineato l’assessore Del Trecco – siamo al fianco dei balneatori, ai quali chiediamo massima collaborazione soprattutto nel segnalare situazioni di particolare emergenza su tratti specifici del lungomare, in modo da organizzare nel miglior modo possibile gli interventi. Intanto dalla notte scorsa le risorse di Ambiente Spa sono state mobilitate anche sulla bonifica del territorio per la rimozione dei rifiuti lasciati sulle nostre strade in seguito ai festeggiamenti del post-partita della Nazionale, con lo straordinario dei nostri uomini ai quali va il ringraziamento dell’amministrazione comunale. Stamattina, di fatto, quando la città si è svegliata, le strade erano già pienamente fruibili”.