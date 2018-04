Il Pescara a Palermo a caccia di punti, la webcronaca dalle 15

PALERMO – Il Pescara riaparte da Pillon. Subito un test importante per il neo allenatore dei biancazzurri. Dalle 15 in campo contro il Palermo, la terza forza del campionato con 57 punti. Curiosità per la formazione che scenderà in campo. Difesa a 4 con Fiamozzi e Crescenzi esterni mentre i centrali sarano Coda e Fornasier. A centrocampo tutti confermati con Brugman che sarà affiancato da Valzania e Coulibaly mentre in avanti torna Pettinari con Capone e Mancuso. Parte dalla panchina Bunino.

PALERMO-PESCARA, LE FORMAZIONI:

PALERMO: 22 Pomini; 28 Dawidowicz, 6 Struna, 5 Rajkovic; 3 Rispoli, 10 Coronado, 8 Jajalo, 18 Chochev, 19 Aleesami; 30 Nestorovski (cap.), 20 La Gumina. A disposizione: 1 Maniero, 12 Posavec, 4 Accardi, 7 Trajkovski, 9 Moreo, 13 Gnahoré, 14 Rolando, 16 Balogh, 21 Fiordilino, 23 Fiore, 24 Szyminski, 35 Murawski. Allenatore: Bruno Tedino.

PESCARA: 1 Fiorillo; 24 Fiamozzi, 13 Coda, 18 Fornasier, 2 Crescenzi; 33 Coulibaly, 16 Brugman (cap.), 14 Valzania; 7 Mancuso, 17 Pettinari, 29 Capone. A disposizione: 36 Savelloni, 3 Balzano, 9 Yamga, 10 Falco, 11 Bunino, 15 Elizalde, 19 Cocco, 23 Perrotta, 26 Machin, 28 Gravillon, 32 Cappelluzzo, 35 Baez. Allenatore: Giuseppe Pillon.