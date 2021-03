Pescara 3 – Futura Volley Teramo: dove vedere la diretta della partita

PESCARA – La LG Impianti Futura Volley Teramo torna in campo e cerca di riprendere il suo cammino nella sua prima annata in B2. Tutto pronto per il derby che le biancorosse di coach Jana Kruzikova disputeranno in casa della Gada Group Pescara 3.

Al Pala Orfento, le adriatiche trionfarono due volte (3-0 e 3-1) nei due precedenti della scorsa stagione in Serie C. Nel girone di andata dell’attuale prima fase, invece, fu la Futura a primeggiare 3-0 al Pala San Gabriele.

Pescara è reduce dall’ottimo derby giocato in casa di Arabona e perso 3-1 (25-13; 23-25; 25-19; 25-17) e punta anche sul nuovo centrale Silvia Montanaro, arrivata una settimana fa nel roster di coach Mazzuccato. Al momento, le pescaresi sono a quota 5 punti in classifica e vogliono insidiare fino in fondo Pagliare per il quarto posto.

Teramo vuole rialzarsi, i due ko con Arabona e Porto San Giorgio hanno scosso l’ambiente e ora le ragazze capitanate da Francesca Imprescia vogliono riprendere il feeling con la vittoria per chiudere al meglio la prima fase in attesa di novità per la disputa della seconda. Ancora assente la palleggiatrice Marianna Ferretti, al lavoro per recuperare per il finale di stagione.

La gara, diretta dagli arbitri Ilaria Mazzocchio e Marco Rosignoli sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook LG Impianti Futura Volley Teramo dalle 17:00 di domani, sabato 20 marzo.