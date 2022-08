Pescara, spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato 61enne

PESCARA – Ieri la Squadra Mobile di Pescara, nell’ambito di un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un 61enne di Montesilvano. L’uomo è stato sorpreso nelle vicinanze di un bar al confine tra Pescara e Montesilvano con 10 gr. di hashish e un coltello a serramanico. Gli agenti hanno esteso la perquisizione alla sua abitazione, rinvenendo ulteriori 78 gr. di hashish e 4,4, gr di marijuana, oltre che un bilancino di precisione. Per il 61enne è scattata anche la denuncia per detenzione abusiva di armi. Il Pubblico Ministero ha disposto gli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.

