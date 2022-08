CAPESTRANO – Doppio appuntamento nel prossimo weekend presso lo Spazio Multidisciplinare de “la Dama di Capestrano”. Sabato 27 alle ore 18:30, il primo incontro della serie “ledamedellavallechehannocambiatovita”. “Quanti, almeno una volta, non hanno pensato mollo tutto e cambio vita ma solo pochi veramente lo hanno fatto?” dice Simonetta Caruso, presidente dell’Associazione Culturale Maks e ideatrice, insieme a Letizia Perticarini, di questa serie di incontri che, non solo vogliono raccontare la storia di donne che hanno cambiato vita ma anche essere fonte di ispirazione e confronto tra chi lo pensa e non riesce a farlo. Giusi Fonzi, giornalista aquilana, intervisterà la prima Dama della serie – Catherine de Zagon – da chef e titolare di un ristorante a New York a naturopata e counselor nella Valle del Tirino. Dopo aver terminato il nuovo percorso di studi si trasferisce infatti ad Ofena, in provincia di L’Aquila, insieme a suo marito François, vivendo in una splendida villa tra gli ulivi secolari della proprietà.

Domenica 28 alle ore 18 invece, Letizia Perticarini converserà con Concezio D’Amato, entusiasta ammiratore dell’ingegnere Corradino D’Ascanio che inventò e progettò la famosa Vespa Piaggio e il primo elicottero. “Ci piace raccontare le persone che vivono e che hanno vissuto con sentimento la propria vita ed essere fonte di ispirazione soprattutto per i giovani” – continua la Caruso – “in fondo, “la Dama di Capestrano” è nata per passione, per dare vita ad un sogno e all’ennesimo cambio vita”.

I due appuntamenti possono essere anche l’opportunità per visitare la mostra in corso di uno dei maggiori esponenti dell’iperrealismo italiano, Francesco Capello, artista stimato di Chivasso, in Piemonte. “la Dama di Capestrano” Spazio d’arte multidisciplinare – in Via Aquila 7 Capestrano (L’Aquila)