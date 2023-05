“Percorsi di relazione e crescita” a San Nicolò a Tordino: le iscrizioni

Il progetto N.O.I. fa il bis con laboratori e attività gratuiti per i bambini e le bambine delle scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Teramo 4 e per i bimbi nati nel 2021

TERAMO – “N.O.I. – Nuove Opportunità per l’Infanzia”, il progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, fa il bis: al via infatti, anche per l’anno scolastico 2023/2024, le iscrizioni a “Percorsi di relazione e crescita”, il servizio gratuito riservato ai bambini e alle bambine delle scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Teramo 4 e ai bimbi nati nel 2021.

“Anche per il 2023/2024 – spiega meglio Adriana Pisciella, dirigente dell’I.C. Teramo 4 – le attività si terranno nella scuola dell’infanzia di via Fazzini (ex via Brigiotti) a San Nicolò a Tordino, dove avranno luogo i laboratori di inglese, musica, teatro, attività motoria, in natura e creativi. Tutti gli incontri saranno dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30”.

L’obiettivo è quello di potenziare e qualificare l’offerta educativa per la prima infanzia, anche alla luce degli orientamenti nazionali riferiti al sistema integrato 0-6 anni e di sostenere le famiglie nella conciliazione tra le esigenze lavorative e la cura dei figli.

“Il progetto – precisa a questo proposito la dirigente scolastica – ha goduto finora di un riscontro più che positivo e siamo certi che sarà così anche per l’anno 2023/2024. Quello che abbiamo realizzato è infatti senza dubbio un progetto di valore, che offre un vero e proprio valore aggiunto, sostenendo le famiglie ma garantendo allo stesso tempo opportunità di apprendimento e stimoli ai bambini, di sicuro l’aspetto più importante”.

Differenti le modalità di iscrizione per i partecipanti ai laboratori, tutti gratuiti. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 maggio 2023; l’avviso e la modulistica riservata alle bambine e ai bambini di 2 anni è reperibile al sito www.teramochildren.org, mentre per i bimbi della scuola dell’infanzia avviso e moduli sono disponibili presso la segreteria della scuola o al sito scuolesannicolo.edu.it. Entrambi gli avvisi e tutte le informazioni per iscriversi sono disponibili inoltre sul blog del progetto www.percorsiconibambini.it/noi.

“Siamo molto soddisfatti – aggiunge Andrea Core, assessore all’Istruzione del Comune di Teramo – di essere riusciti ad ampliare orari e servizi offerti, sia perché questo permette di intercettare le sempre maggiori richieste delle famiglie sia perché si tratta di un’occasione per far conoscere un servizio di eccellenza. Un buon risultato frutto della sinergia tra istituzioni e associazioni, che potrebbe fungere da apripista ed essere ampliato all’intero territorio”.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.