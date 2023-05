Corso per interventi a fune sul patrimonio artistico a L’Aquila

L’AQUILA – Un corso per l’accesso e il posizionamento mediante funi per edifici storici ed iconici. Organizzato dall’Ente Scuola Edile – CPT della Provincia dell’Aquila (ESE-CPT), in collaborazione con la società Kong Spa, si terrà a L’Aquila dal 22 al 26 maggio 2023.

Il percorso, rivolto a professionisti e/o addetti incaricati di specifiche attività nell’ambito della messa in sicurezza e della valutazione del degrado del patrimonio artistico in contesti non accessibili con i sistemi ‘convenzionali’ e con tempistiche di interventi brevi, prevede sia un modulo teorico di 8 ore che un modulo pratico di 32 ore.

Ad aprire il modulo teorico, nella mattinata di lunedì 22 maggio 2023, sarà la Soprintendenza dell’Aquila cui si avvicenderà, nel pomeriggio, il dipartimento DICEAA dell’Università dell’Aquila.

Il secondo giorno di corso, sarà dedicato agli ‘ancoraggi’ e vedrà protagonisti i docenti della Hilti.

A partire dal 24 maggio, il corso si sposterà dal Campus dell’Edilizia di San Vittorino al Castello cinquecentesco interessando uno dei bastioni messo a disposizione dalla Sovrintendenza dell’Aquila per le esercitazioni con fune che avranno luogo fino al 26 maggio.

Obiettivo del corso è quello di: fornire le conoscenze e le abilità necessarie per accedere in sicurezza su edifici storici rispettando le peculiarità degli stessi; far prendere coscienza agli addetti e ai professionisti della valenza storica e culturale dell’edificio su cui operano al fine di aumentare il senso di tutela e rispetto del bene storico-culturale; fornire le conoscenze e le tecniche per la realizzazione di ancoraggi rimovibili e/o non invasivi a tutela degli edifici; apprendere tecniche e procedure di lavoro specifiche per preservare il bene su cui si opera; apprendere tecniche e procedure di evacuazione di eventuali infortunati specifiche per preservare il bene su cui si opera.