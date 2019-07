Percezioni nel Parco, il programma dell’edizione 2019

L’evento si svolgerà i giorni 8 e 9 agosto presso il Parco Lavino a Scafa. I principali appuntamenti previsti e altre informazioni

SCAFA – L’8 e 9 agosto presso il Parco Lavino, Scafa in provincia di Pescara si svolgerà la 3° edizione di Percezioni nel Parco. Dalle percezioni nascono gli stati d’animo nasce il nostro ambiente interiore ed è attraverso percezioni di bellezza e di positività, colorate e profumate, che desideriamo accompagnarvi in questo festival alla scoperta della serenità e della gioia del proprio stato d’animo e del proprio ambiente interiore. L’incantevole scenario del Parco Lavino accoglierà laboratori finalizzati alla sperimentazione del benessere psicofisico attraverso l’approccio alle pratiche Olistico-Meditative e le impressioni sensoriali suscitate dalla musica, dall’arte e dal cibo, a stretto contatto con la natura.

Tra le attività che si svolgeranno: attività all’aperto, benessere, laboratori sperimentali, aperitivo sensoriale, musica, performance artistiche e artigianato.

PROGRAMMA

Giovedì 8 agosto

17 – 19 Dialogo sonoro

Esperienza musicale in cui ogni partecipante ha a disposizione una vasta gamma di strumenti musicali per la quale non è richiesta alcuna competenza. Tamburelli, legnetti, maracas, ovetti ed altre piccole percussioni, permetteranno quindi a tutti di mettersi in relazione con l’altro, aiutati da un gruppo di facilitatori che favoriranno l’insorgere delle dinamiche sociali fra tutti i partecipanti. Durante la durata dell’attività si susseguiranno giochi ritmici e vocali che permetteranno ad ogni partecipante di godere a pieno dell’esperienza musicale. Il dialogo sonoro permette quindi di sviluppare l’empatia, aumentare il senso del ritmo e la consapevolezza di sé attraverso i linguaggi universali della musica e del gioco. Info Azzurra Del Monte: 3389408913 e Davide Di Blasio: 3278360536.

20.30 – 22.00 La Gazza Ladra live

La Gazza Ladra è un progetto inedito, nato dalla fusione di tre ragazzi, studenti del Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara, con varie esperienze musicali, le cui strade si sono incrociate per dare vita a un nuovo mondo, per trovare un nuovo modo di scrivere e fare musica. La base musicale in cui ci si è ritrovati, è stata l’alternative rock all’italiana, i cui testi sono intrisi di vissuti propri, ma ricchi di immagini, velature e sfumature che permettono all’ascoltatore di entrare nel mondo “Sottosopra”, quello di Alice, da cui spesso prendiamo spunto.

Voce, Antonella Pompameo

Chitarra Chris D’Eramo

Percussioni Chiara Martino

Venerdì 9 agosto

10.30 – 12.30 Drum Circle

Un Drum Circle facilitato è un incontro di aggregazione in cui un gruppo di persone, a qualsiasi livello di esperienza musicale, si trova insieme a suonare tamburi e percussioni e mentre si diverte e scatena la propria energia vitale realizza il massimo potenziale musicale tramite il sostegno di un facilitatore che, attraverso dei giochi ritmici, alimenta l’apertura e la connessione tra i partecipanti. Info e prenotazioni Chiara Martino: 3270276061.

16 – 17 Panorami interiori

Cerchio di esplorazione nei meandri del nostro corpo, tra le narici, il cardias ed altre piccole finestre che possono facilmente passare inosservate nel flusso di ogni giorno. Info e prenotazioni al 3345416806.

17 – 20 Playfight – la lotta di connessione

É uno strumento per conoscerci e connetterci con noi stessi e con l’altri attraverso l’uso sicuro e responsabile della propria forza. Possiamo in questo modo osservare le nostre paure e i nostri limiti ed avere uno spazio protetto e sicuro dove sentirsi ascoltati e compresi. É una pratica di gruppo, in cui sostenersi a vicenda e condividere la gioia e il divertimento. Info Marco 3337914003.

18 – 19 Voice Circle

Sono degli incontri in cui persone con le più differenti esperienze vocali si ritrovano in cerchio per lasciare libero spazio all’espressione di sé stessi attraverso l’improvvisazione vocale. Il cerchio, oltre a porre tutti i partecipanti sullo stesso piano, permette una comunicazione “faccia a faccia” fra tutti i componenti che, completamente a nudo, riescono a comunicare con maggior semplicità. Nel cerchio si è singola cellula e parte di un organismo e, all’interno di questo laboratorio vocale, per voce si intende l’espressione più diretta della nostra anima. Conoscere la propria voce implica conoscere il proprio sé. Quindi dentro al cerchio sarà fondamentale ascoltare sé stessi senza perdere il contatto con l’altro. Info Antonella Pompameo 3381312880.

22 Panorami sensoriali

Cerchio di esplorazione dei colori, dei suoni, degli odori ed altre piccole cose che possiamo perdere facilmente nel flusso di ogni giorno. A cura di Dunya Eleonora Di Federico, info al 3345416806.

22.30 – 01 ImproviSession

Preparate una piccola performance e portate tutto quello che pensiate possa servirvi per esprimervi al meglio, insieme a tanta allegria.

Inoltre il giovedì e venerdì ore 21.30 Qi gong sotto le stelle.