Pennapiedimonte, ragazzo disperso viene soccorso dal Soccorso Alpino

Il 32enne si è infortunato al ginocchio lungo il sentiero della Carrareccia che porta alla Madonnina, in località Pennapiedimonte. Il fratello del disperso ha lanciato l’allarme

PENNAPIEDIMONTE (CH) – É stato rintracciato e recuperato dalle squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, lungo il sentiero della Carrareccia che porta alla Madonnina, in località Pennapiedimonte (Ch), un ragazzo di 32 anni di Rapino scomparso il pomeriggio di sabato 5 settembre.

A dare l’allarme al 118, che ha attivato poi il Soccorso Alpino, è stato il fratello del disperso che era partito con lui nel primo pomeriggio da Pennapiedimonte, dalla Madonnina erano diretti alle Cascate del Linaro, ma poi il ragazzo, a causa di un improvviso dolore al ginocchio, ha preferito non proseguire l’escursione, aspettando il fratello a valle.

Il ragazzo disperso, per un tratto, ha percorso il tragitto fino alle Cascate del Linaro in compagnia di un’altro escursionista, che giunto con lui alle Cascate ha poi però deciso di proseguire fino al Block House, mentre il disperso ha scelto di scendere. Durante la discesa però il ragazzo è inciampato ed è scivolato lungo il sentiero per 150 metri, finendo fuori percorso. Motivo per cui non riusciva a ritrovare la strada e non poteva neanche chiamare i soccorsi ne’ il fratello, perché ha perso il cellulare, finito in un rivolo d’acqua.

Fortunatamente il fratello si è allarmato e l’altro escursionista che era con lui hanno dato l’allarme.

