Impavida Ortona sconfitta 3-1 dal Peimar Calci

Lanci: “C’è bisogno di una vittoria per rientrare tra le prime tre così da poter giocare il primo turno di coppa in casa”

CALCI – La sfiga non vuole proprio abbandonare Casa Impavida. Il forte opposto Marks è ancora in fase di recupero e si ferma anche il suo vice Dario Carelli che non può essere in campo in questa delicata trasferta. Chiamare “emergenza” quella che Nunzio Lanci ha per le mani è un mero eufemismo. Ma Astarita, schierato fuori posto, riesce a dire la sua e a non far assolutamente rimpiangere i due opposti. Una gara dura che la SIECO comincia nel migliore dei modi con ritmi altissimi che forse neanche la Peimar si aspetta ed il primo set scivola via tranquillo per gli ortonesi. Più bello ed equilibrato il secondo parziale che comincia con un botta e risposta per la prima decina di punti, poi la Peimar trova un vantaggio che oscilla dai due ai tre punti.

Ci prova la Sieco a recuperare e ne avrebbe anche l’occasione ma si fa tagliare le gambe da un ingenuo fallo di posizione che porterà poi la Peimar a gestire il vantaggio senza pressioni tanto da conquistare la parità. Nel terzo set escono fuori tutte le individualità dei padroni di casa, crescono tutti a partire da Fedrizzi fino a Coscione sempre in grado di trovare nuove soluzioni. La Sieco tenta di forzare molto al servizio ma come risultato salgono troppo gli errori al servizio.

Esce anche Ottaviani che tuttavia stringe i denti e torna in campo per il quarto Set. Con una infermeria in campo è dura per Pedron trovare soluzioni e così è Bertoli il maggiore destinatario dei suoi palloni. Bertoli lotta ma alla fine deve cedere alla stanchezza. Colpo di coda della SIECO che rischia seriamente di portare ai vantaggi l’ultimo set.

Menicali mette in difficoltà la ricezione di Calci che ricostruisce in maniera neanche troppo irresistibile, la traiettoria della palla è però sporcata dal muro che mette fuori causa la copertura degli ortonesi, la palla cade decretando la seconda sconfitta degli Impavidi. Ortona che esce a testa alta e tra gli applausi, tra le squadre si sono visti sprazzi di grande pallavolo, ancora una volta il collettivo ha lottato con grinta fino alla fine. Appuntamento ora al giorno di Santo Stefano con con la gara interna che vedrà l’Impavida affrontare nell’ultima, importantissima gara del girone di andata il Lagonegro.

POST PARTITA

Nunzio Lanci: «È stata una partita particolare con un primo set giocato benissimo da noi, con una formazione molto rimaneggiata e senza opposto titolare. Secondo e terzo set senza storie. Peccato però per il quarto set. Eravamo riusciti a recuperare ma c’è da dire che in questo momento loro hanno qualcosa più di noi. Complimenti a loro per la magnifica gara ma adesso noi dobbiamo pensare alla gara interna contro Lagonegro. C’è bisogno di una vittoria per rientrare tra le prime tre così da poter giocare il primo turno di coppa in casa».

Ottaviani analizza così la gara: «Una partita difficile ma noi abbiamo giocato con una formazione mai provata per l’indisponibilità di Carelli. Astarita non ha mai giocato come opposto e quindi la gara è stata più complicata di quanto già non lo fosse. Come se non bastasse c’è anche un fastidio al ginocchio che mi porto avanti da un po’ di tempo e spero che non sia nulla di grave. La loro è senza alcun dubbio una squadra fortissima per questo c’è rammarico. Nonostante gli infortuni e gli errori siamo sempre stati in partita. Abbiamo lottato contro una squadra tra le più forti del campionato. Adesso è nostro desiderio di ricaricare le pile per finire l’anno in bellezza in casa contro Lagonegro. Una vittoria che ci permetterebbe un piazzamento vantaggioso in Coppa Italia».

TABELLINO

Peimar Calci – Sieco Impavida Ortona 3-1 (21-25/ 25-22/ 25-19/ 25-23)

Sieco Service Impavida Ortona: Simoni n.e, Pesare (L) n.e, Bertoli 17, Sesto 8, Ottaviani 10, Pedron 2, Toscani (L), Del Frà, Salsi, Carelli, Marks, Astarita 6, Menicali 3. Allenatore: Nunzio Lanci. Vice Allenatore: Mariano Costa.

Peimar Calci: Lecat 15, Coscione 4, Argenta 16, Zanettin n.e., Ciulli, Nicotra, Razzetto n.e., Sideri n.e., Barone 9, Tosi (L), De Muro (L) n.e., Mosca 10, Fedrizzi 17. Allenatore: Flavio Gulinelli. Vice Allenatore: Riccardo Grassini.

Durata Incontro: 1h 50’

• I Set: 30’

• II Set: 25’

• III Set: 25’

• IV Set: 29’

• V Set:

Muri Punto:

• Ortona: 3

• Calci: 12

Aces:

• Ortona: 2

• Calci: 6

Errori Al Servizio:

• Ortona: 16

• Calci: 15

Arbitri Dell’Incontro:

• Primo: Papadopol Veronica Mioara

• Secondo: Bracanti Rocco

Gli altri risultati dell’ultima giornata:

Bcc Castellana Grotte – Kemas Lampiel Santa Croce 3-1

Synergy Mondovì – Olimpia Bergamo 3-2

Conad Reggio Emilia – Materdominivolley.it Castellana Grotte 0-3

Sarca Italia Chef Centrale Brescia – Pool Libertas Cantù 1-3

Geosat Geovertical Lagonegro – Emma Villas Aubay Siena 1-3

Classifica: Siena 23, Calci 22, ORTONA 21, BCC Castellana 19, Bergamo 18, Sana Croce 16, Lagonegro 10, Materdomini Castellana 9, Reggio Emilia 9, Cantù 6, Mondovì 5.