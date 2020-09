Pedibus a Giulianova, il comune cerca nuovi volontari: come aderire

Il Comune di Giulianova pubblica l’avviso per quelli che vogliano aderire all’iniziativa come accompagnatori. L’avviso ed il modulo di domanda pubblicati sul portale web dell’ente

GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova è alla ricerca di volontari da impegnare nel Pedibus, il nuovo servizio avviato in via sperimentale e rivolto agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado giuliesi. Il Pedibus è un autobus che va a piedi, formato da un piccolo gruppo di bambini che si recano a scuola accompagnati da due adulti volontari: un “autista” davanti e un “controllore” che chiude la fila.

È un modo sicuro, ecologico e divertente per andare e tornare da scuola e, come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e segue un percorso stabilito rispettando l’orario prefissato.

Il Pedibus viaggerà col sole e con la pioggia e ciascun partecipante dovrà indossare un gilet ad alta visibilità. Lungo il percorso i bambini potranno chiacchierare con i loro amici, scoprendo regole utili sulla sicurezza stradale e imparando ad essere autonomi. I percorsi sono stati definiti in collaborazione con Fiab -Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – allo scopo di individuare quelli più idonei e sicuri, dove il più lungo non supera i 700 metri.

Il Comune di Giulianova garantisce il proprio supporto per la realizzazione e il coordinamento del progetto durante tutto l’anno scolastico e chiede ai genitori di aderire come volontari “accompagnatori”, dando un proprio contributo per la realizzazione e il coordinamento del progetto.

Sul portale web istituzionale del Comune di Giulianova è stato pubblicato l’avviso ed il modulo di domanda per aderire all’iniziativa.

Basta scaricare e compilare il modulo ed inviarlo via pec all’indirizzo protocollogenerale@comunedigiulianova.it o consegnarlo a mano all’Ufficio Protocollo in Corso Garibaldi 109 oppure allo Sportello dell’Ufficio Istruzione, in via Bindi, negli orari di ricevimento.

I genitori interessati dovranno far pervenire le istanze entro il 21 settembre 2020.