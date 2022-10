“Pedaliamo insieme”, iniziativa Fiab, Guide del Borsacchio e WWF

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Da molti anni la Fiab, le Guide del Borsacchio, il WWF organizzano una pedalata aperta a tutti con ogni tipo di bici per promuovere la mobilità sostenibile e chiedere il completamento delle piste ciclabili e pedonali.

“Il futuro della mobilità e del turismo sostenibile passa attraverso un utilizzo sicuro e consapevole di mezzi alternativi all’auto. Decongestionare il traffico , liberare spazio urbani da dedicare alla vita collettiva è la sfida del futuro.

Sono ormai dieci anni che portiamo colori e persone a percorrere tratti completi e non di ciclabili invitando le istituzioni e le persone a vivere la strada con biciclette ed a piedi.

In questi anni molto è stato fatto e molto è ancora da completare. Muoversi sostenibile significa avere la sicurezza di percorsi dedicati e protetti. Dopo il tragico episodio dello scorso agosto è stato deciso , in accordo con la famiglia, di intitolare questa edizione a Flavia Di Bonaventura. Per questo invitiamo tutte le persone e le associazioni ad aderire inviando una mail a guidelborsacchio@gmail.com.

Il Guscio, Chaikana, Roseto Cammina , Joya, Protezione Civile, IAAP hanno già aderito. La partenza è alle 10.00 dal parcheggio del Pontile e si arriverà a Scerne. Un breve tratto che dovrà essere colorato, allegro e pieno di vita come dovrebbe essere la vita di qualsiasi giovane della nostra città e del nostro pianeta. Invitiamo tutti gli amici e i cittadini a questo evento” riferiscono le Guide del Borsacchio nella nota.