Pavind Bike Team, ripresa delle attività sportive per il 2023

SULMONA – “Repetita iuvant” dicevano i nostri antenati latini. Significa, letteralmente: “le cose ripetute aiutano”. Si sta ripetendo la bellissima e positiva collaborazione fatta con l’Associazione Aquarius di Popoli. Nei mesi di novembre e dicembre scorsi la Pavind Bike Team aveva prolungato la stagione sportiva portando gli atleti in piscina e adesso, per questo inizio d’anno, ha scelto di fare il percorso inverso. Vale a dire, avviare la preparazione alla stagione ciclistica ripartendo proprio dal nuoto sotto la guida del tecnico FIN (Federazione Italiana Nuoto) Francesco Corradini.

Ragazze e ragazzi, dal 14 gennaio 2023, hanno iniziato ad andare in piscina due volte la settimana (mercoledì e sabato) aspettando il 4 marzo, quando inizieranno allenamenti e corsi di ciclismo tre volte la settimana (lunedì, mercoledì e sabato) con l’attività motoria prevista in palestra e all’aperto.

Con il passare delle settimane e con l’avvicinamento alle corse diminuirà la presenza in piscina e aumenteranno gradatamente gli allenamenti in bicicletta.

Per Esordienti e Allievi del cross country si stanno studiando modalità di collaborazione e preparazione congiunta con altre Società ciclistiche abruzzesi.

I ragazzi che scelgono di praticare le specialità Gravity, Enduro e Downhill seguiranno corsi specifici con Fabio Di Renzo al Bike Park di Bocca di Valle a Guardiagrele.

Nel 2022, alla seconda stagione di attività agonistica, Pavind Bike Team ha registrato un bel passo in avanti rispetto all’anno di esordio ottenendo risultati importanti: quattro titoli regionali in varie categorie giovanili nell’Enduro; quarto posto (su 15) nella classifica regionale delle scuole di ciclismo.

Il presidente Giovanni Salerno, artefice di questa iniziativa, commenta: “Il nostro traguardo è semplice: offrire ai nostri ragazzi il meglio per crescere sportivamente in modo completo. L’obiettivo è ripartire dai bei risultati dell’anno scorso per continuare il percorso di crescita tecnico, atletico, agonistico puntando all’interscambio e a creare sinergie con altre società ciclistiche abruzzesi”.