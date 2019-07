La grande notte della Pausini e Antonacci a Pescara

Oggi l’atteso concerto allo stadio Adriatico: strade chiuse, divieti, probabile scaletta

PESCARA – Sale l’adrenalina a Pescara dove tra poche ore è atteso uno dei principali eventi dell’estate 2019. Sul maxi palco dello stadio Adriatico Giovanni Cornacchia dalle ore 21 Laura Pausini e Biagio Antonacci sono pronti a farci vivere le emozioni del loro tour. Dopo aver incantato già le città di Bari, Roma, Milano, Firenze, Bologna, Torino e Padova il duo arriva nel capoluogo adriatico per incantare i fans con una scaletta ricca di brani dei due repertori tra medley e duetti con le hit del momento e i successi del passato.

Prima di tuffarci su quella che è l’indicativa scaletta dei brani in programma andiamo a vedere alcune informazioni sul traffico e i vari divieti. Ricordiamo che è la terzultima data del tour estivo 2019. Le ultime previste sono il 27 luglio allo stadio San Filippo di Messina e il 1° agosto all’Arena Fiera di Cagliari.

STRADE CHIUSE, DIVIETI

Sono in vigore da domenica 21 luglio e fino a giovedì 25 luglio.

istituzione del divieto di transito, di sosta e fermata, con rimozione forzata in entrambe le corsie di via Pepe , nel tratto compreso tra viale Marconi e via D’Avalos , dalle ore 14 del giorno 23 luglio fino al termine della manifestazione;

, nel tratto compreso tra e , dalle ore 14 del giorno 23 luglio fino al termine della manifestazione; istituzione del divieto di transito, in via Benedetto Croce , nel tratto compreso tra via Pepe e via S. Tinozzi dalle ore 14 del giorno 23 luglio fino al termine della manifestazione;

, nel tratto compreso tra e dalle ore 14 del giorno 23 luglio fino al termine della manifestazione; istituzione del divieto di transito, in via Valignani , nel tratto compreso tra via Pepe e Via S. Tinozzi dalle ore 14 del giorno 23/07/2019 fino al termine della manifestazione;

, nel tratto compreso tra e dalle ore 14 del giorno 23/07/2019 fino al termine della manifestazione; istituzione del divieto di transito, in via Carabba , nel tratto compreso tra via Pepe e via Saliceti dalle ore 14 del giorno 23/07/2019 fino al termine della manifestazione;

, nel tratto compreso tra e dalle ore 14 del giorno 23/07/2019 fino al termine della manifestazione; istituzione del divieto di transito, in via Chiarini , nel tratto compreso tra via Pepe e via Saliceti , dalle ore 14 del giorno 23/07/2019 fino al termine della manifestazione;

, nel tratto compreso tra e , dalle ore 14 del giorno 23/07/2019 fino al termine della manifestazione; istituzione del divieto di transito, di sosta e fermata, lungo il tratto di via D’Avalos compreso tra via Elettra e via Pepe , dalle ore 14 del giorno 23/07/2019 fino al termine della manifestazione;

compreso tra e , dalle ore 14 del giorno 23/07/2019 fino al termine della manifestazione; istituzione del divieto di transito, di sosta e fermata, lungo l’intero tracciato di via Elettra , dalle ore 14 del giorno 23/07/2019 fino al termine della manifestazione;

, dalle ore 14 del giorno 23/07/2019 fino al termine della manifestazione; istituzione del divieto di sosta e fermata per motocicli di ogni genere entro un raggio di 300 metri dall’impianto sportivo oggetto della manifestazione, con particolare riguardo a via Pepe , via Marconi , via Elettra , via D’Avalos , via Milia e via Riccitelli , dalle ore 14,00 del giorno 23/07/2019 fino al termine della manifestazione;

, , , , e , dalle ore 14,00 del giorno 23/07/2019 fino al termine della manifestazione; istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata, nel piazzale adibito a parcheggio antistante lo Stadio Adriatico (lato tribuna Maiella) e l’Antistadio (ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione) dalle ore 8 del giorno 21/07/2019 fino alle ore 4 del giorno 22/07/2019 e dalle ore 16 del giorno 22/07/2019 fino alle ore 8 del giorno 25/07/2019.

PROBABILE SCALETTA DEI BRANI

1. Un’emergenza d’amore (brano di Laura Pausini) / Liberatemi (brano di Biagio Antonacci)

2. Resta in ascolto (brano di Laura Pausini)

3. Non è mai stato subito (brano di Biagio Antonacci)

4. Il coraggio di andare (brano di Biagio Antonacci e Laura Pausini)

5. E Sta a Te (brano di Laura Pausini)

6. Medley

Sappi amore mio (brano di Biagio Antonacci)

Tu sei bella (brano di Biagio Antonacci)

Le cose che hai amato di più (brano di Biagio Antonacci)

Non ci facciamo compagnia (brano di Biagio Antonacci)

Mi fai stare bene (brano di Biagio Antonacci)

7. Ti penso Raramente (brano di Biagio Antonacci)

8. Sognami (brano di Biagio Antonacci)

9. Una storia che vale (brano di Laura Pausini)

10. Lato destro del cuore (brano di Laura Pausini, scritto da Biagio Antonacci)

11. La geografia del mio cammino (brano di Laura Pausini) / Le cose che vivi (brano di Laura Pausini)

12. Medley

La solitudine (brano di Laura Pausini)

In assenza di te (brano di Laura Pausini)

Incancellabile (brano di Laura Pausini)

Strani amori (brano di Laura Pausini)

Simili (brano di Laura Pausini)

13. Se io, se lei (brano di Biagio Antonacci)

14. Pazzo di lei (brano di Biagio Antonacci)

15. Buongiorno bell’anima (brano di Biagio Antonacci)

16. Se non te (brano di Laura Pausini) / Non ho mai smesso (brano di Laura Pausini)

17. Frasi a metà (brano di Laura Pausini)

18. Primavera in anticipo (brano di Laura Pausini)

19. Se è vero che ci sei (brano di Biagio Antonacci)

20. In una stanza quasi rosa (brano di Biagio Antonacci)

21. Ritorno ad amare (brano di Biagio Antonacci)

22. Convivendo (brano di Biagio Antonacci)

23. Laura Canta Biagio

Se tornerai / Sei / L’amore comporta / Ti ricordi perché (brani di Biagio Antonacci)

24. Biagio Canta Laura

Ho creduto a me / Il mio sbaglio più grande / Fidati di me (brani di Laura Pausini)

25. Non è detto (brano di Laura Pausini)

26. Quanto tempo e ancora (brano di Biagio Antonacci)

27. Vivimi (brano di Laura Pausini, scritto da Biagio Antonacci)

28. Come se non fosse stato mai amore (brano di Laura Pausini)

29. Iris (brano di Biagio Antonacci)

30. In questa nostra casa nuova (brano di Biagio Antonacci e Laura Pausini)

Bis

31. Non vivo più senza te (brano di Biagio Antonacci)

32. Invece no (brano di Laura Pausini)

33. Tra te e il mare (brano di Laura Pausini, scritto da Biagio Antonacci)