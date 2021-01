Patriarca e Masciantonio: due nuove giocatrici per la Futura Volley Teramo

TERAMO – LG Impianti Futura Volley Teramo comunica che Aurora Patriarca e Sofia Masciantonio faranno parte della squadra che parteciperà al campionato di Serie B2. Aurora Patriarca, schiacciatrice classe 2001, e cresciuta nella Pallavolo Teatina, ha vestito la maglia del Lanciano, in Serie C, dal 2015 al 2019, militando anche nelle giovanili frentane con cui ha raggiunto tre finali nazionali. La scorsa stagione è stata uno dei punti fermi dell’organico del Montorio Volley, nel massimo campionato regionale.

Sofia Masciantonio, libero classe 1997, arriva a Teramo dopo una lunga e importante avventura con la maglia del Cus L’Aquila, con cui nel 2018 ha raggiunto la fase finale dei playoff per accedere alla Serie B2. Entrambe le atlete hanno effettuato, con il nullaosta delle rispettive precedenti società alle quali va il nostro ringraziamento, la preparazione con la Futura e saranno disponibili fin da subito per il debutto nel nuovo campionato previsto per domenica 24 gennaio alle 17:30 al Palazzetto dello Sport di Montorio al Vomano contro Centrodiesel Pagliare (AP). Ad entrambe, il più grande in bocca al lupo per la nuova stagione.