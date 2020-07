Passeggiata sul porto di Giulianova ogni giovedì dell’estate 2020

Da giovedì 23 luglio al via le passeggiate guidate gratuite alla scoperta della storia e delle tradizioni della marineria giuliese e del Porto di Giulianova

GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova, in collaborazione con l’Ente Porto e la ProLoco “Vivere il Mare” comunica che, al fine di far scoprire a cittadini e turisti la storia, le tradizioni e le attività dell’area portuale, sono state organizzate delle passeggiate guidate gratuite che partiranno da giovedì 23 luglio.

L’iniziativa punta a far conoscere più da vicino la marineria, gli strumenti di pesca, la filiera del pesce e le tradizioni marinare del Porto di Giulianova. I partecipanti si ritroveranno ogni giovedì, alle ore 17 e 30, di fronte all’Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica (Iat) di via Nazario Sauro.

“Ringraziamo la ProLoco “Vivere il Mare” per averci proposto l’idea di queste passeggiate guidate che andranno a raccontare a cittadini e turisti la storia e le tradizioni della nostra marineria e della realtà portuale giuliese – dichiara l’Assessore al Turismo Marco Di Carlo – ricordiamo che si può aderire gratuitamente e che per partecipare è necessario iscriversi recandosi all’ufficio Iat, ubicato in via Nazario Sauro 152 oppure telefonando al numero 085 802 1800”.