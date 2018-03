Pasqua in Abbazia 2018, due eventi in arrivo

MANOPPELLO (PE) – Pasqua in Abbazia 2018 è il titolo del cartellone di eventi organizzato dall’Associazione Musicale Culturale “Coro Polifonico Santa Maria Arabona”, presieduta da Frank William Marinelli. Location degli stessi è l’Abbazia Santa Maria Arabona a Manoppello. In questa prima edizione sono 4 gli eventi proposti. I primi due si sono svolti lo scorso weekend, sabato 24 con i “Canti Tradizionali della Settimana Santa” eseguiti da “I Cantori della Passione-Chieti” diretti da Gianni Grifone. L’altro nella giornata della Domenica delle Palme con l’animazione della Santa Messa eseguita dal “Coro Polifonico Santa Maria Arabona”.

Il prossimo appuntamento è in programma Mercoledì Santo 28 Marzo 2018 ore 20.30 Spettacolo Teatrale “L’Annuncio a Maria” – La Resurrezione di Paul Claudel eseguito dal Gruppo “Teatro Arabona” dell’Associazione, Regia di Pino Toppi. Lo spettacolo non tratta dell’Annunciazione dell’Arcangelo Gabriele a Maria, ma le vicende di Carlo VII e di Giovanna d’Arco fanno da sfondo alla storia dei protagonisti racchiuse in un dramma, ambientato in un tardo medioevo in una Francia dove regna una confusione in cui si rispecchia tutto il nostro presente, in cui si svolge la vicenda straordinaria di una famiglia, tutto riadattato in clima pasquale.

L’ultimo invece è previsto Domenica di Pasqua 1 Aprile 2018 ore 10 l’Animazione della Santa Messa eseguita dal “Coro Polifonico Santa Maria Arabona”, diretto dal Presidente Frank William Marinelli.

Il giovane Presidente Frank William Marinelli, giunto al terzo anno consecutivo di una presidenza costellata da successi ha portato l’Associazione Musicale Culturale “Coro Polifonico Santa Maria Arabona” ad essere un’associazione poliedrica, formata attualmente dal “Coro Polifonico Santa Maria Arabona”, punto di riferimento musicale, il gruppo “Teatro Arabona”, il Gruppo Visite Guidate con guide turistiche dell’Associazione costantemente impegnate nelle visite guidate in Abbazia, il Gruppo di artisti locali tra cui noti scultori, ceramisti, pittori e presepisti locali, in corso il progetto dell’Associazione che prevede il coinvolgimento di appassionati di fotografia e fotografi professionisti locali nello scattare ciascuno foto dell’Abbazia Santa Maria Arabona e dintorni e degli eventi dell’Associazione che saranno inserite nei mesi del Calendario Arabonese 2019 in modo da far diventare il calendario una tradizione sempre più consolidata, dopo l’edizione del 2018 molto apprezzata e tante altre iniziative nel Comune di Manoppello e a Chieti Centro.

Il Presidente Marinelli ha dichiarato: “Non ci fermiamo, le nostre parole d’ordine sono l’impegno, la dedizione, la passione per valorizzare l’Abbazia e portare avanti i nostri Gruppi nel realizzare iniziative musicali, artistiche e culturali, tutto grazie all’impegno dei nostri numerosi soci. Abbiamo pensato a questo nuovo format “Pasqua in Abbazia” per valorizzare l’Abbazia con iniziative musicali e teatrali in questo periodo di Pasqua, dopo la grande partecipazione e i numerosi apprezzamenti del format “Natale in Abbazia” ormai consolidato da tre anni”.