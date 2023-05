“Parole in circolo”, il bilancio della rassegna culturale a Giulianova 2023

Conclusa con successo, sabato scorso, la rassegna culturale “ Parole in circolo”. Il fotoreporter Tony Gentile ha raccontato i suoi 30 anni di scatti nel mondo

GIULIANOVA – Si è conclusa sabato 13 maggio 2023, al Palazzo Kursaal di Giulianova, la seconda edizione della rassegna culturale “Parole in Circolo”, organizzata dall’associazione “Forum Artis Cultura in Movimento” in collaborazione con la Biblioteca “Vincenzo Bindi” ed il patrocinio della Città di Giulianova.

All’evento hanno partecipato l’ assessore alla Cultura del Comune di Giulianova, Paolo Giorgini, il Prefetto di Teramo, dottor Fabrizio Stelo, il Tenente Colonnello Carmelo Grasso, Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Teramo; il Commissario Valentina Lollobattista, dirigente della Polizia stradale di Teramo.

Ospite d’eccezione, il fotogiornalista internazionale Tony Gentile, autore di scatti significativi, fra cui la famosa fotografia che ritrae, in un sorriso amicale, i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi dalla mafia nel 1992. Tutti, nel mondo, conoscono la foto che è diventata icona pop, veicolo di un messaggio importante nella storia contemporanea del nostro Paese, emblema della lotta alla mafia, all’omertà, all’illegalità. Di contro, simbolo di giustizia e impegno per la costruzione di un mondo migliore.

A dialogare con Tony Gentile è stata la giornalista Alessandra Angelucci, curatrice della rassegna, che ha ripercorso, fra immagini e parole, i trent’anni di carriera professionale dell’autore attraverso l’opera “Sicilia 1992. Luce e Memoria” (Silvana Editoriale), impreziosito dalla prefazione di Ferdinando Scianna e un’intervista all’autore a firma di Carlo Sala.

Solitudine, sguardi, folla, festa, dolore, resistenza, 1992: sono questi i temi messi in luce dagli scatti di Gentile, per una Palermo in cui lui è nato e che ha sottolineato essere cambiata molto, in meglio, dagli anni delle faide mafiose in cui si moriva per strada ogni giorno.

L’evento si è concluso con la proiezione del video documentario “From my Window”, realizzato da Gentile nel 2020, durante i primi mesi del lockdown, imposto dalla pandemia da Covid-19: un affaccio dalla finestra trasformatosi in affaccio sul mondo.