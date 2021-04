Parco Nazionale della Maiella Geoparco Unesco, la nota della Di Girolamo

“Questa notizia conferma quanto siano state giuste le battaglie ecologiste che ho portato avanti fino ad oggi con il Movimento 5 Stelle”

SULMONA – Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma della Senatrice Gabriella Di Girolamo, Capogruppo M5S Commissione VIII Lavori Pubblici Trasporti e Comunicazioni.

“Non c’era modo migliore per celebrare la giornata mondiale della Terra: il Parco nazionale della Majella che diventa patrimonio dell’umanità quale Geoparco Unesco per le sue speciali caratteristiche che uniscono geologia, biodiversità, storia e cultura, è un ulteriore importantissimo riconoscimento per l’Abruzzo regione verde d’Europa e terra di natura incontaminata da conservare, preservare e valorizzare.

Questa notizia mi inorgoglisce come abruzzese e come cittadina di Sulmona, confermando quanto siano state giuste le battaglie ecologiste che ho portato avanti fino ad oggi con il Movimento 5 Stelle. In prospettiva, questo risultato conferma anche quanto sia importante il rinnovato impegno per una transizione ecologica concretamente sostenuta con gli ingenti investimenti del Recovery Fund. L’Italia ha un capitale naturale, storico, artistico e culturale unico al mondo che deve essere il punto di partenza per la ripresa post-Covid. Senza cura per la nostra Madre Terra che oggi celebriamo con una giornata mondiale, non c’è economia che tenga. Al contrario, la conservazione della natura è una straordinaria opportunità per la prosperità delle aree interne in un mondo sempre più attento ai temi della sostenibilità.

La Maiella Georparco Unesco è anche un messaggio chiaro a quanti in Abruzzo vorrebbero ridurre invece che valorizzare le aree protette. Penso alla Giunta regionale ancora impegnata in uno scellerato progetto di taglio del Parco regionale Sirente Velino: un’operazione anacronistica che non risolverebbe nessuno dei problemi delle popolazioni locali e impoverirebbe l’intera regione.

Voglio ringraziare quanti fin dal 2016 hanno lavorato per ottenere questo importante riconoscimento dell’Unesco per la nostra Maiella. Continuiamo a lavorare per una rinascita ecologica del nostro Paese e per un Abruzzo sempre più verde, moderno, connesso con il mondo e capace di futuro”.