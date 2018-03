Parco Majella, a Tocco da Casauria un nuovo Centro Informazioni

TOCCO DA CASAURIA (PE) – Il Parco Nazionale della Majella ha un nuovo Centro Informazioni a ridosso dell’uscita autostradale di Tocco da Casauria.Infatti il 20 marzo 2018, presso l’Abbazia celestiniana di Santo Spirito a Morrone (Sulmona), è stata sottoscritta dal direttore del Parco Nazionale Majella-Morrone, Di Nino, e dal Sindaco di Tocco da Casauria, Riziero Zaccagnini, la convenzione per l’apertura di un nuovo Centro Informazioni del Parco.

Il Centro andrà ad aggiungersi agli altri sette già dislocati sul territorio; una scelta logistica ponderata, in uno dei Comuni “di confine” del Parco, a ridosso dell’uscita autostradale Casauriense.

“Con la firma della convenzione – dice il Sindaco Zaccagnini – si corona un percorso di confronto e riflessione intenso con il Parco Majella, durante il quale è emerso il comune intento di promuovere un territorio di cui un ambiente straordinario, le tante attività sportive da praticare immersi in scenari naturali favolosi, gli incantevoli borghi e le tradizioni uniche, sono le principali risorse, da preservare e valorizzare assieme.

Sappiamo che il percorso è ancora lungo, e restano da individuare le risorse necessarie per affrontare problematiche ancora irrisolte, ma anche per questo è importantissimo aver intrapreso con il Parco un cammino nella stessa direzione”.

“La soddisfazione per aver portato a compimento uno dei punti del nostro programma è seconda solo al desiderio di rendere il prossimo Centro Informazioni un luogo vivo – sottolinea l’Assessore Eugenio Salce, delegato al turismo montano. – Non solo un semplice sportello, ma uno spazio per laboratori, iniziative culturali, momenti di ritrovo e di confronto. Sarà anche lo snodo attraverso cui le associazioni locali, i produttori, lo stesso Comune potrà promuovere le proprie iniziative”.

“Ci tengo – conclude Zaccagnini – a ringraziare non solo gli amministratori del Parco, ma l’intera Comunità del Parco, perché l’apertura del Centro a Tocco ha significato solo nell’ottica di una sinergia tra i territori che vada nella direzione di una programmazione condivisa”.