Parco Falcone e Borsellino: i prossimi interventi previsti

PESCARA – “Realizzazione di un’area di sgambettamento all’interno del Parco ‘Falcone e Borsellino’, in via Tirino, a favore dei tanti animali di proprietà della zona, e poi la sistemazione dei cestini portarifiuti e l’installazione di ceneriere per raccogliere le troppe cicche oggi buttate a terra. Sono gli interventi che chiederemo di effettuare all’interno dell’area verde situata a due passi dallo Stadio Adriatico-Cornacchia, una piccola gemma racchiusa tra abitazioni, uffici e strutture scolastiche”. Lo ha detto il Presidente della Commissione Ambiente Ivo Petrelli, ufficializzando l’esito del sopralluogo svolto stamani all’interno del Parco con alcuni residenti.

“Oggi il Parco ‘Falcone e Borsellino’ rappresenta un’isola felice – ha spiegato il Presidente Petrelli -, un parco dotato di attrezzature di gioco per i bambini più piccoli, di ampi spazi verdi per il passeggio e il gioco o anche semplicemente per prendere il sole, e di percorsi pedonali, oltre che di panchine e di un adeguato impianto della pubblica illuminazione. Peraltro, come hanno spiegato i residenti, il Parco è estremamente frequentato dagli abitanti del posto, e parliamo di un quartiere prettamente residenziale, soprattutto nonni con nipotini al seguito, ma anche dei tanti studenti dell’Istituto Alberghiero ‘De Cecco’, che ha uno dei plessi proprio di fronte l’area verde, e dell’Università ‘d’Annunzio’ che finite le lezioni spesso vanno nel parco per consumare un panino o anche per studiare, approfittando di quella preziosa disponibilità nelle belle giornate. In altre parole il Parco ‘Falcone e Borsellino’ rappresenta veramente una piccola gemma che fruitori e residenti hanno saputo conservare e proteggere.

Ora però è emersa una nuova necessità, ovvero quella di dotare lo spazio verde anche di un’area per lo sgambettamento dei tanti cani di proprietà che vivono, con le loro famiglie, nella zona. Il parco è sufficientemente grande da poter accogliere anche tale spazio riservato agli amici a quattrozampe, spazio che ovviamente andrà opportunamente recintato e protetto, e al tempo stesso si eviteranno commistioni tra i giochi dei bambini e, appunto, l’eventuale presenza di cani, riconoscendo a entrambi il diritto di godere del proprio tempo all’interno della struttura in assoluta tranquillità. Ovviamente sottoporremo la richiesta all’assessore delegato Santilli e alla struttura tecnica per una verifica immediata, visto che l’intervento comunque richiederà un minimo investimento economico e si tratta di un’opera facilmente e velocemente realizzabile.

Nel frattempo – ha proseguito il presidente Petrelli – chiederemo anche di realizzare i piccoli interventi di manutenzione, tra cui la sistemazione di due o tre cestini portarifiuti danneggiati, approfittando dell’occasione per installare anche delle ceneriere per raccogliere le cicche di eventuali fumatori che oggi vengono gettate a terra, opera che fa capo ad Ambiente Spa, la riattivazione del sistema idrico e il ripristino di una delle due altalene oggi mancanti, evidentemente rimossa per una riparazione. Non solo: chiederemo anche se non sia possibile pensare di affidare in gestione esterna, tramite un apposito bando, l’area verde in modo da potenziarne ulteriormente utilizzo e fruibilità, consentendo, evidentemente, a chi si aggiudicherà la gestione di installare un chiosco per una minima somministrazione di bevande e alimenti snack e anche una struttura sportiva a zero impatto ambientale, creando uno spazio per il padel o per il calcetto”.