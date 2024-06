Parcheggi a Roseto degli Abruzzi: prezzi, esenzioni e novità

Dal 1° giugno al via un nuovo servizio dei parcheggi a pagamento di Roseto degli Abruzzi, la Sis Mobility Solutions: tariffe e informazioni utili

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nuovo gestore per il servizio dei parcheggi a pagamento di Roseto degli Abruzzi. A partire dal prossimo 1° giugno, infatti, sarà la Sis Mobility Solutions ad occuparsi del servizio di fornitura a noleggio, installazione e manutenzione ordinaria dei sistemi di esazione delle tariffe per le strisce blu cittadine.

Sis Mobility Solutions, che subentra alla Aj Mobilità secondo quanto stabilito dal principio della rotazione, è un’azienda leader nel settore della sosta stradale a pagamento, con più di 120mila stalli di sosta gestiti in 180 città italiane, 400 dipendenti, un volume di utenti pari a oltre sei milioni all’anno.

I lavori di sostituzione dei 44 parcometri presenti su tutto il territorio, necessari dopo il cambio di gestione, saranno avviati da parte dell’azienda nei primi giorni della prossima settimana e, per questo motivo, il servizio sarà sospeso dal 1° giugno fino alla completa attivazione delle colonnine, che sarà opportunamente annunciata dall’Amministrazione Comunale e che dovrebbe avvenire intorno al 9 giugno.

Confermati tutti i servizi a disposizione degli automobilisti, compresi gli abbonamenti e la possibilità di pagare attraverso le apposite applicazioni.

LE TARIFFE

Confermati i periodi di corresponsione della tariffa che nella zona del Lungomare si dovrà pagare dal 1° giugno al 15 settembre, mentre nel resto della città le strisce blu sono in vigore per tutto l’anno.

Le tariffe applicate su tutto il territorio sono le seguenti:

– Tariffa di un’ora: € 1,00 – con possibilità di frazionamento dell’ora, con un minimo di 30 minuti;

– Tariffa giornaliera: € 5,00;

– Tariffa settimanale: € 10,00;

– Tariffa mensile residenti e commercianti, loro dipendenti, dipendenti comunali, e appartenenti a ordini professionali: € 15,00;

– Tariffa mensile non residenti: € 40,00;

– Tariffa bimestrale residenti e commercianti, loro dipendenti, dipendenti comunali, e appartenenti a ordini professionali: € 25,00;

– Tariffa abbonamento bimestrale non residenti: € 70,00;

– Tariffa abbonamento trimestrale residenti e commercianti loro dipendenti, dipendenti comunali, e appartenenti a ordini professionali: € 30,00

– Tariffa abbonamento trimestrale non residenti: € 85,00;

– Tariffa abbonamento annuale residenti e non residenti: € 120,00;

– Tariffa mensile per le strutture alberghiere e commercianti (fino a un massimo di 3): € 50,00.

– Tariffa bimestrale per le strutture alberghiere e commercianti (fino a un massimo di 3): € 90,00;

– Tariffa trimestrale per le strutture alberghiere e commercianti (fino a un massimo di 3): € 130,00.

LE ESENZIONI

Non è dovuto il pagamento della sosta per le domeniche e per gli altri giorni festivi compresi nel periodo tra il 16.09 e il 31.05 dell’anno successivo. Sono esclusi da tutti gli obblighi e limitazioni della sosta a pagamento le auto elettriche; i veicoli al servizio dei soggetti diversamente abili; i veicoli delle forze di polizia e i mezzi di soccorso e di emergenza; i veicoli comunali e di imprese o ditte in servizio per conto del Comune; i veicoli appartenenti ad enti pubblici o imprese di servizio pubblico.

LE NOVITA’

Con disposizione di Giunta Comunale, inoltre, è stata istituita la sosta gratuita di quindici minuti di per tutte le aree soggette a sosta a pagamento, che si potrà utilizzare una sola volta al giorno per targa – cosiddetta “sosta gentile”, con l’obiettivo di agevolare le commissioni veloci.

Inoltre, per allineare il costo della tariffa giornaliera alla disciplina oraria della sosta, è stato stabilito che la tariffa giornaliera oraria, che attualmente ricomprende il tempo intercorrente dalle 9:00 e alle 20:00, sia estesa, a pari costo, nella stagione estiva, dalle 9:00 alle 24:00.

Entrambe le disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.