Paraciclismo, raduno degli atleti Team Go Fast a Cologna Spiaggia

COLOGNA SPIAGGIA – Fra poco più di un mese riprende la stagione delle gare su strada e ancora una volta il Team Go Fast si presenta con un nutrito gruppo di corridori per lottare su più fronti, come fatto lo scorso anno con l’attività amatoriale, quella giovanile e il paraciclismo.

Rispolverando una tradizione degli anni passati, il 2022 prenderà forma con lo svolgimento del raduno collegiale di tutti gli atleti in organico, dei dirigenti e dei direttori sportivi.

L’appuntamento è fissato per domenica 16 gennaio presso l’accogliente struttura dell’Hotel-Ristorante Baia del Re a Cologna Spiaggia (Contrada San Salvatore) per il gruppo degli amatori e del paraciclismo, mentre la domenica successiva (23 gennaio) è la volta del settore giovanile con gli allievi e la novità degli esordienti, una costola importante del progetto a cui tiene molto il presidente Andrea Di Giuseppe.

Il doppio collegiale di metà gennaio è utile per perfezionare lo spirito di gruppo e di squadra che rappresenta l’arma in più per crescere sia atleticamente che moralmente, oltre ad iniziare il nuovo anno sotto i migliori auspici.

