Panthers Roseto, quattro giovani atlete confermate per la stagione 2021/22

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Le Panthers Roseto comunicano ufficialmente la riconferma di quattro giovani atlete della propria foresteria, che resteranno a Roseto anche nella stagione 2021/22. L’ala bergamasca Heloise Azzola, la playmaker sangiorgese Alessia Montelpare, l’ala veneziana Chiara Schena (tutte classe 2004) e la guardia varesina Flaminia Demojana (classe 2005) continueranno il percorso di crescita iniziato lo scorso anno, che le ha viste spesso già protagoniste anche in campo con la Serie B.

Il direttore sportivo Laura Ortu: “Heloise, Alessia, Chiara e Flaminia hanno meritato la riconferma per l’ottimo rendimento avuto sia a livello scolastico che cestistico: sono tutte e quattro ragazze molto più promettenti di quanto lo fossero un anno fa. Il nostro lavoro su di loro proseguirà anche in questa stagione, con l’obiettivo che diventino sempre più pronte a giocare in prima squadra: a questo proposito siamo alla ricerca di una figura molto importante che possa far crescere ulteriormente il nostro settore giovanile, sul quale la società punta e crede fortemente”.