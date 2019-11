Panthers Roseto domani PalaMaggetti contro l’Aprilia

Ghilardi: “Aprilia è sicuramente una buona squadra, indicata da molti come una delle favorite di questo girone. Daremo il 120%”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Reduci dalla settimana più difficile dal punto di vista fisico e degli infortuni, le Baia del Re Panthers hanno comunque la ghiotta occasione di mantenere inviolato il PalaMaggetti e scavalcare Aprilia nell’accesissima sfida tra capoliste di domani pomeriggio (ore 18:30): entrambe le squadre guidano infatti la classifica di questo girone con 4 vittorie e 1 sconfitta fin qui, assieme a Stella Azzurra e San Raffaele.

Mancherà tra le fila rosetane la seconda top-scorer Claudia Pallotta (12.4 punti di media fin qui), che ha accusato un colpo al ginocchio nella vittoriosa battaglia contro l’Elite Roma da cui sono uscite malconce anche Trovarelli e Ambrosio, mentre è da monitorare la situazione di Irene De Vettor dolorante a una costola.

Una serie sfortunata di intoppi che ha condizionato anche il ciclo di allenamenti ma non deve assolutamente scoraggiare le Pantere, come sottolinea coach Franco Ghilardi: “Aprilia è sicuramente una buona squadra, indicata da molti come una delle favorite di questo girone. Dal canto nostro non mi piace parlare delle assenze e questa partita non fa eccezione: daremo il 120%, come al solito, per aggiudicarci i due punti”.

Per spingere le Pantere oltre l’ostacolo servirà quindi anche un grande appoggio del pubblico rosetano: appuntamento per le 18:30 di domani al PalaMaggetti, l’ingresso come al solito sarà gratuito.