Panthers Roseto – Aprilia in diretta: dove vedere la partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Tornano in campo domani alle ore 18:00 le ARAN Cucine Panthers Roseto (diretta streaming sui canali della squadra), per recuperare una delle due partite fin qui rinviate: quella contro la Virtus Aprilia, originariamente vallda per la quinta giornata di campionato.

Ancora imbattute con quattro vittorie in altrettante partite ufficiali, le Pantere puntano a estendere quest’ottimo avvio di stagione contro una delle avversarie più accreditate in questo torneo: quella contro le pontine è ormai diventata una classica negli ultimi anni di Serie B, con le due squadre sempre ai vertici del campionato.

Anche in questa stagione Aprilia sta recitando un ruolo da protagonista: quattro vittorie sulle cinque disputate finora. Ma le ragazze dirette da coach William Orlando, imbattute al PalaMaggetti dalla stagione 2018/19, vogliono proseguire la propria marcia e faranno debuttare la neoarrivata Nives Dzafic, 31enne croata proveniente dalla A1 del suo Paese, un colpo che innalza ulteriormente il potenziale di queste ARAN Cucine Panthers.

SERIE B FEMMINILE – CLASSIFICA GIRONE A

ARAN Cucine Panthers Roseto 8***

Magnolia Campobasso 8***

Pink Basket Terni 6*

Virtus Aprilia 6***

Bull Basket Latina 6

Ants Viterbo 4

Elite Roma 4*

Frascati 0*