Pamela D’Amico ospite di “Casa Italia” per l’omaggio a Raffaella Carrà

La cantautrice di Chieti sarà ospite su Rai Italia il 3 luglio per omaggiare Raffaella Carrà nel secondo anniversario della scomparsa

CHIETI – La cantante abruzzese Pamela D’Amico, conduttrice di “Pamela Viaggia in Latin” su Rai Isoradio, sarà ospite su Rai Italia per uno speciale omaggio a Raffaella Carrà.

Appuntamento lunedì 3 luglio a “Casa Italia”, la trasmissione condotta da Roberta Ammendola, con la partecipazione di Monica Marangoni e Stefano Palatresi e visibile in tutto il mondo sul canale Rai per l’estero (questi gli orari di riferimento per i fusi orari: New York / Toronto ore 17; Los Angeles ore 14; Buenos Aires / San Paolo ore 18; Sydney ore 17.30; Pechino / Perth ore 15.30; Johannesburg ore 15.45; Berlino ore 15.45; Lisbona ore 14.45). Inoltre, la trasmissione sarà visibile in Italia attraverso la piattaforma RaiPlay e anche su Rai 2 (nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 giugno, a partire dalle ore 2.15). Pamela D’Amico si esibirà con il maestro Stefano Palatresi e presenterà un omaggio per l’80° anniversario dalla nascita della Carrà con due brani che sottolineano il legame dell’indimenticabile artista e il mondo latino-americano: “Innamorata” (brano di Roberto Carlos, tradotto in italiano da Cristiano Malgioglio) e “Porque el amor” (versione spagnola di “Fatalità”).

Pamela D’Amico, cantautrice italo-brasiliana, conduttrice e percussionista, ha origini a metà tra Chieti in Abruzzo e il nord-est del Brasile, nella colorata Salvador de Bahia. Seguendo la sua innata passione per la musica, ha vissuto in altre città del mondo: Brasile, Germania e Russia. Canta in 8 lingue. Nel cinema italiano, in collaborazione con il compositore Paolo Vivaldi, scrive e canta in portoghese il brano “A vida vai rolar” inserito nel film “Brutti e Cattivi” del regista Cosimo Gomes. Con Claudio Santamaria e uscito in tutte le sale italiane nel 2017, prodotto dalla Casanova di Luca Barbareschi e Rai Cinema. Poi scrive i testi in italiano delle colonne sonore del film “Non essere cattivo” di Claudio Caligari e “La freccia del Sud” di Ricky Tognazzi, facendole diventare canzoni. Da agosto 2020 è autrice e conduttrice insieme a Max De Tomassi, del programma “Radio2 Brasil” dalla sede storica di Via Asiago 10, con il ruolo di ponte tra i due Paesi, l’Italia e il Brasile. Tra i suoi maggiori successi il singolo “Vivo nel mondo”, brano realizzato per ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile). Da novembre 2022 è autrice e conduttrice su Rai Isoradio della trasmissione “Pamela viaggia in Latin”.