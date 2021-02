Pallavolo Teatina: rinviate le partite contro Casal de’ Pazzi e Cisterna

Dopo il nuovo “giro” di tamponi, migliora il quadro in casa neroverde, ma non abbastanza per poter tornare a giocare: il punto della situazione

NOCCIANO – Lo scorso 30 gennaio, nella mattinata che precedeva quella che avrebbe dovuto essere la gara d’esordio della Connetti.it in questo campionato, l’insorgere di alcuni sintomi tra le atlete neroverdi, e i conseguenti tamponi, hanno portato alla scoperta di un vero e proprio cluster. Delle tredici giocatrici a disposizione di Giorgio Nibbio, ben nove sono risultate positive al covid. A loro, si sono aggiunti anche alcuni membri dello staff tecnico e dirigenziale.

Rispettando i tempi dettati dalla Asl, nella settimana che si sta concludendo è stato effettuato il secondo “giro” di tamponi: la situazione è certamente migliorata, ma non abbastanza per permettere il ritorno in campo. Allo stato attuale, sono sei le neroverdi negative al virus, ma sono ancora sette quelle positive e, dunque, obbligate a continuare la quarantena.

Saltano dunque ufficialmente anche le prossime due gare in programma, contro Casal de’ Pazzi, domani, e Cisterna, mercoledì. La prossima settimana verrà effettuato il terzo giro di tamponi, con la speranza che tutte le giocatrici stiano bene e possano risultare abili e arruolabili per i prossimi impegni.