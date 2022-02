Pallavolo Teatina – Energia 4.0 De Mitri 3-0: il racconto del match

Cristian Piazzese: «Buona prestazione, non era facile dopo due mesi di inattività. Ora dobbiamo continuare a fare punti»

NOCCIANO – Dopo quasi due mesi di stop forzato, la Pallavolo Teatina è tornata a giocare ieri di fronte al proprio pubblico, raccogliendo tre punti fondamentali per il prosieguo del suo campionato. Gara sostanzialmente senza storia, con le neroverdi stabilmente in testa, dall’inizio alla fine. Top scorer Alice Stafoggia, autrice di 21 punti, seguita dai 13 di Alessia Corradetti. Con il successo di ieri, la Teatina è salita a quota 10 in classifica, a meno cinque dalla quint’ultima posizione, che coincide con la quota salvezza. Sabato prossimo, di nuovo a Nocciano, sarà fondamentale lo scontro diretto contro Civitavecchia, che ha al momento un solo punto in più in classifica rispetto alle neroverdi.

«Non era facile oggi tornare a giocare, né dal punto di vista fisico, né da quello emotivo – queste le parole di Cristian Piazzese –. Due mesi di inattività si sono fatti sentire, il covid ci ha messo KO e di fatto abbiamo dovuto rifare la preparazione daccapo. Fisicamente non possiamo essere al meglio, alcune giocatrici hanno ancora qualche problemino, ma contro il Porto San Giorgio abbiamo fatto il nostro dovere, dovevamo vincere e lo abbiamo fatto, con una buona prestazione. Sabato prossimo ci aspetta un’altra sfida da vincere a tutti i costi, contro una diretta concorrente per la salvezza che, nella gara d’andata, ci sconfisse nettamente. Abbiamo calcolato che per raggiungere la salvezza dobbiamo tenere una media di un punto e mezzo per gara, quindi anche dove non possiamo vincere, dovremo comunque tentare sempre di raccogliere qualcosa. Ci sarà da lottare, pensiamo partita per partita».

TABELLINO

Pallavolo Teatina – Energia 4.0 De Mitri 3-0 (25-17, 25-16, 25-21)

Pallavolo Teatina: Falcone (L), Miccoli 1, D’Amico n.e., Courroux 5, Biesso 8, Stafoggia 21, Corradetti 13, Gorgoni 7, Ricci 3, Diodato. All.: Cristian Piazzese.

Energia 4.0 De Mitri: Ragni (L), Gennari 4, Bastiani n.e., Gulino n.e., Macchini, Di Clemente (L), Maracchione 3, Casarin 2, De Angelis 5, Ceravolo 4, Mastrilli, Di Marino 2, Beretti 9, Scagnoli n.e.