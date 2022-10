Pallamano, Lions Teramo sconfitta in trasferta dalla United Bologna

BOLOGNA – Squadra troppo rimaneggiata quella del Presidente Chionchio, assenze pesanti quelle dei terzini Angeloni e Barbuti, il primo per impegni familiari e il secondo per infortunio, troppo per impensierire lo United Bologna. In terra romagnola mister Massotti ha dovuto far scendere in campo la miglior squadra possibile ma il problema anagrafico dei suoi talentuosi giocatori influisce ancora molto sulla tenuta della intera partita. La squadra di Massotti e Di Giacinto saprà sicuramente fare meglio nella seconda parte del campionato sia per la migliore amalgama che si andrà a creare e sia l’innesto di un paio di nuovi elementi, gli occhi dei tecnici sono su giocatori abruzzesi di esperienza che sapranno aiutare i più giovani a crescere più in fretta e permettere ai terzini titolari di riposarsi durante gli incontri.

Il tabellino Lions Teramo: Addazi, Sfrattoni, Toppi (4), Cinelli (2), Michini (5), D’Argenio, Flammini (1), Reginaldi (4), Di Salvo (1), Ciutti (2), Cialini (1), Camaioni (3)