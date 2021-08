Pallamano, Ogan Pescara si prepara alla nuova stagione 2021/2022

PESCARA – La Ogan Pescara ha ritrovato la sua casa. Dall’inizio della settimana per i biancoazzurri si sono riaperte le porte del Pala Giovanni Paolo II. La data fatidica dell’11 settembre si avvicina: è il giorno in cui gli adriatici debutteranno al Pala Golfo di Follonica, in casa dei toscani, per la prima giornata della nuova Serie A2.

Con ancora 24 giorni avanti a sé, a fare il punto sullo stato dell’arte è il tecnico della Ogan, Michele Mastrangelo: “La squadra – spiega – sta rispondendo molto bene ai carichi sia sotto il profilo fisico che soprattutto mentale. Anche se la sosta tra la stagione precedente, terminata il 6 giugno, e l’inizio della preparazione lo scorso 26 luglio è stata veramente corta, stiamo cercando di dare continuità alle sedute di allenamento. Questo, tenendo conto anche però della tenuta psicologica dei ragazzi, ai quali a turno stiamo cercando di garantire delle pause per permettere loro di arrivare lucidi e con la giusta carica allo start di una stagione che si preannuncia molto lunga”.

Ultimato il lavoro all’aperto, la squadra ha ripreso ora a sudare al Pala Giovanni Paolo II. “Abbiamo concluso una prima fase che ci ha visti impegnati tra pineta e spiaggia, ora ritroviamo il palasport. Nel prossimo week-end abbiamo previsto una doppia seduta di allenamento ed è in programma un ritiro in alta montagna che gioverà anche e soprattutto allo spirito dell’organico. Tra fine agosto e inizio settembre concentreremo le prime amichevoli, cercando di giocare il più possibile e di ritrovare i giusti ritmi di gioco”.

“Sicuramente – prosegue Mastrangelo analizzando gli obiettivi della Ogan nel nuovo campionato – non saremo nella nostra migliore forma nelle prime partite, ma ciò che vogliamo è riuscire quanto prima ad esprimere il nostro gioco fatto di pallamano veloce e difesa cementata. Sono convinto che riusciremo a toglierci più di qualche soddisfazione”.

Debutto come detto l’11 settembre a Follonica, mentre la prima casalinga è prevista per il 19 settembre contro gli emiliani della Tecnocem San Lazzaro.