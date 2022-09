Pallamano, presentati gli eventi in Abruzzo della stagione 2022/23

Il 16 ottobre Italia-Francia a Pescara, il 6 novembre Chieti ospita Italia-Bulgaria; la squadra federale Campus Italia disputa a Chieti la Serie A Gold maschile

CHIETI – L’Abruzzo è sempre più casa della pallamano azzurra. Questa mattina (sabato), nella sede della Camera di Commercio di Chieti, la FIGH (Federazione Italiana Giuoco Handball) ha presentato la stagione degli eventi internazionali in programma sul territorio e, nel contempo, la squadra federale Campus Italia. Alla conferenza stampa hanno preso parte il Presidente federale, Pasquale Loria, e l’assessore comunale allo Sport, Manuel Pantalone.

Gli appuntamenti già definiti da qui al prossimo mese di giugno saranno di primaria rilevanza. Si comincia il 16 ottobre, quando, al Pala Giovanni Paolo II di Pescara la Nazionale senior maschile sfiderà la pluri-titolata Francia – medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi di Tokyo – per la prima gara casalinga delle qualificazioni agli Campionati Europei 2024.

Chieti e «La Casa della Pallamano», il centro tecnico gestito dalla Federazione, saranno scenario di un altro appuntamento a carattere internazionale: il 6 novembre la struttura ospiterà Italia – Bulgaria, ritorno dei play-off di qualificazione ai Campionati Mondiali 2023 femminili.

Sempre «La Casa della Pallamano» sarà teatro di altri importanti eventi a carattere nazionale: il Supercoppa Day maschile e femminile del 21 dicembre – si sfideranno Conversano, Sassari, Bressanone e Salerno, le quattro più forti squadre della penisola – e le FIGH Finals di Serie A2 maschile\femminile e giovanili (U20 e U17) in calendario tra maggio e giugno, queste ultime anche con il coinvolgimento di Pescara e Montesilvano.

A fare da perno, il Campus Italia: la squadra federale, composta dai migliori talenti italiani di 17 e 18 anni, disputa quest’anno la Serie A Gold, il massimo campionato maschile. Il prossimo incontro, valido per la 3^ giornata di regular season, è previsto proprio per domani (domenica), alle 11:15 ne «La Casa della Pallamano», contro la formazione lombarda del Cassano Magnago.

Il Presidente FIGH, Pasquale Loria: “Quella contro la Francia del prossimo 16 ottobre a Pescara, al di là del suo significato sportivo nell’ambito del girone di qualificazione agli Europei, è una partita-icona per il blasone dell’avversaria. Giocheremo a Pescara, in collaborazione con l’amministrazione comunale, sicuri che il pubblico della pallamano e il territorio sapranno creare una cornice memorabile. Allo stesso modo, la Nazionale femminile, con ambizioni di passaggio del turno, sfiderà la Bulgaria a novembre per le qualificazioni iridate. Crediamo che questa mole di eventi così prestigiosi possa rappresentare un volano in termini di diffusione, di immagine, di coinvolgimento del territorio e della città di Chieti se ci si riferisce più precisamente al Campus Italia e al fatto che i ragazzi del progetto federale siano coinvolti quest’anno nella Serie A Gold assieme alle più forti realtà del panorama nazionale. Il centro tecnico federale e questa programmazione, che quest’anno ha coinvolto anche altri comuni come Montesilvano o Roccaraso, crea, a nostro avviso, le condizioni favorevoli per lo sviluppo e la crescita del movimento”.

L’assessore comunale allo Sport, Manuel Pantalone: “La rinascita del nostro impianto sportivo, del Pala Santa Filomena, che abbiamo visto giorno dopo giorno tornare a nuova vita, rappresenta un fatto importantissimo. Una struttura che vogliamo portare alla sua massima capienza e che grazie agli investimenti della FIGH è diventato epicentro di importanti eventi nazionali e internazionali della pallamano, a partire dalla gara femminile di novembre fra Italia e Bulgaria. C’è poi il valore aggiunto del progetto Campus Italia, fucina di talenti e luogo di formazione che ci sosterrà nel dare alle giovani generazioni di atleti tutto quello che serve loro per crescere e cimentarsi nella Serie A Gold che li vedrà giocare a Chieti le partite casalinghe. Tutto questo è stato possibile grazie a una sinergia nata subito con il piede giusto e in cui abbiamo sempre creduto, l’abbiamo fortemente voluta, l’abbiamo rafforzata di giorno in giorno, un volano prezioso per l’immagine dell’Amministrazione e della Città”.

Il riepilogo degli eventi in calendario:

domenica 16 ottobre 2022

Pala Giovanni Paolo II – PESCARA

Qualificazioni Europei 2024 maschili

Italia – Francia

domenica 6 novembe 2022

«La Casa della Pallamano» – CHIETI

Qualificazioni Mondiali 2023 femminili

Italia – Bulgaria

mercoledì 21 dicembre 2022

«La Casa della Pallamano» – CHIETI

Supercoppa Day maschile e femminile

Conversano – Sassari e Brixen – Salerno

maggio\giugno 2023

CHIETI, PESCARA, MONTESILVANO

FIGH Finals di Serie A2, U20 e U17 maschili e femminili

Da settembre a maggio il Campus Italia disputa la Serie A Gold maschile e gioca le sue partite casalinge ne «La Casa della Pallamano» di Chieti.