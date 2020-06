Pallamano, aperto il raduno di Nazionale senior e U20 a Montesilvano

Trillini: “Il primo obiettivo del raduno ritrovarsi e pensare come una squadra. Questa prima settimana a Montesilvano sarà di adattamento tecnico”

MONTESILVANO – Le Nazionali senior e U20 maschili sono tornate in campo. Si è aperto ieri sera (venerdì), al PalaSenna di Montesilvano, il raduno che terrà azzurri e azzurrini impegnati in Abruzzo fino al prossimo 10 luglio per il primo stage dopo la sospensione dell’attività sportiva causata dall’emergenza Covid-19.

Divisa in due gruppi di lavoro misti, la squadra ha ripreso confidenza con il campo e con il pallone sotto la guida del DT Riccardo Trillini e dei tecnici Jurgen Prantner e Giuseppe Tedesco. Ritmi in crescendo, per un ritorno all’attività che guarda ai prossimi appuntamenti ufficiali delle due selezioni: le qualificazioni agli EHF EURO 2022 a novembre – la senior sfiderà Bielorussia e Norvegia – e l’impegno degli U20 agli Europei di categoria.

Il Direttore Tecnico, Riccardo Trillini: “È stato emozionante tornare in campo. È mancata, sì, la Pallamano, ma sono mancate anche la sensazione di gruppo e di far parte di una squadra. Questo è il primo obiettivo del raduno: ritrovarsi e pensare come una squadra. Fino ad ora avevamo dato ai ragazzi dei programmi di preparazione fisica per lavorare sulla off-season, ma ora vogliamo dare la sensazione di squadra. Questa prima settimana a Montesilvano sarà di adattamento tecnico: gradualità nel fare i passaggi e nel riprendere confidenza con il pallone. L’altra parte è la preparazione fisica, alla quale sarà data grande priorità in questi giorni, con l’aiuto di Riccardo Carbonaro e Paolo Gabrielli dell’Area Performance che effettueranno test e conosceranno i giocatori per poterli poi seguire in questi mesi che ci separano dalle competizioni europee. Nella seconda settimana a Chieti daremo più spazio alla Pallamano giocata vera e propria. Spirito? Ho ritrovato i ragazzi vogliosi. Dal punto di vista fisico hanno lavorato tutti individualmente e si sono presentati tonici. Questo è un bel segnale che testimonia il loro senso di responsabilità sportivo”.

IL PROGRAMMA DEGLI ALLENAMENTI

L’intenso programma in terra abruzzese si articolerà tra lavoro sul 40×20, sedute di palestra mattutine e lavoro sulla spiaggia di Montesilvano. Nelle prossime ore la squadra sarà al completo con gli arrivi in Abruzzo del capitano Andrea Parisini e degli atleti senior Davide Bulzamini, Giacomo Savini, Alessio Moretti, Pablo Marrochi e Thomas Bortoli. Indisponibile, invece, l’estremo difensore Domenico Ebner.

Lunedì mattina, alle ore 11:00 e sempre al PalaSenna, la Nazionale riceverà la visita del Sindaco del Comune di Montesilvano, Ottavio De Martinis, e dell’assessore allo Sport, Alessandro Pompei.

Il periodo di lavoro a Montesilvano si completerà il 3 luglio, quando la delegazione si trasferirà al Pala Santa Filomena di Chieti per proseguire con gli allenamenti fino al 10 luglio.

L’elenco degli atleti senior e U20 a disposizione in raduno:

PORTIERI: Colleluori Andrea (PO – 2000), Pavani Giovanni (PO – 2000), Riva Niccolò (PO – 2002)

ALI: Dapiran Gianluca (AS – 1994), Arcieri Stefano (AS – 1998), D’Antino Nicolò (AD – 1999), Bortoli Thomas (AD – 2002), Nardin Giovanni (AS – 2000), Pasini Filippo (AS – 2000), Bronzo Umberto (AD – 2000), Prantner Leo (AD – 2001)

TERZINI & CENTRALI: Bulzamini Davide (TS – 1995), Moretti Alessio (TS – 1994), Stabellini Riccardo (TS – 1994), Pereira Allan Luis (TS – 1989), Savini Giacomo (CE – 1998), Marrochi Pablo (CE – 1986), Mengon Marco (CE – 2000), Mengon Simone (TS\CE – 2000), Possamai Massimiliano (CE – 2001), Glisic Dragan (TS – 2001), Notarangelo Davide (TS – 2000), Prantner Max (TD – 2000), Hrovatin Giacomo (CE – 2003), Pugliese Davide (TD – 2001)

PIVOT: Parisini Andrea (PI – 1994), Sciorsci Gianpaolo (PI – 2000), Martini Oliver (PI – 2001), Aldini Enrico (PI – 2002)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (DT), Jurgen Prantner (tecnico), Giuseppe Tedesco (tecnico), Luigi Malavasi (portieri), Riccardo Carbonaro (performance), Paolo Gabrielli (performance)

STAFF MEDICO: Giorgio Princi, Vincenzo Silvestri, Dario Fioravanti, Matteo Nuccelli

DELEGATO FIGH: Silvano Seca