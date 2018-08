Ortona, tutto pronto per la terza edizione di “Ideale”

Appuntamento per il 24 e 25 agosto.Ieri la presentazione

ORTONA (CH) – Si terrà venerdì 24 e sabato 25 agosto prossimi lungo la Passeggiata Orientale di Ortona, la terza edizione di “Ideale: Ortona ai tempi di Francesco Paolo Tosti”.

Ad allietare le due serate ci saranno concerti, mostre diffuse, macchine d’epoca, stand gastronomici e animazioni.

La manifestazione è stata presentata pubblicamente ieri mattina.

“Un evento che abbiamo voluto – ha sottolineato il sindaco di Ortona, Leo Castiglione – e siamo fieri di ripresentare la terza edizione qui ad Ortona sulla Passeggiata Orientale. Certamente promuovere Tosti e il Cenacolo Michettiano significa promuovere il territorio, non solo la città di Ortona, ma tutto il territorio e tutta la storia che questi artisti hanno raccontato nelle loro opere. E allora questo è il messaggio che l’amministrazione vuole lanciare: cioè creare quella sinergia tra il patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico per promuovere il turismo. Oggi siamo ad Ortona, sicuramente altre realtà potrebbero unirsi a queste iniziative perché il turismo in Abruzzo è un gioco di squadra e noi lavoreremo sicuramente su questa linea così come stiamo facendo con la Costa dei Trabocchi dove stiamo lavorando in sinergia con altri Comuni come San Vito, Rocca San Giovanni e Fossacesia perché Ortona è la porta nord della Costa dei Trabocchi, ma poi coinvolge tutta la costa del chietino. Siamo fieri e siamo certi che questo evento attirerà tanta gente che avrà la possibilità di visitare anche l’Istituto Tostiano, Palazzo Farnese e tutto quel patrimonio culturale che si unirà alla bellezza e all’atmosfera magica della Passeggiata Orientale dove si potranno anche assaporare i gusti prelibati del patrimonio enogastronomico abruzzese. Non si può guardare al futuro se non si riparte dalle radici e dalla storia di un territorio. Il Cenacolo era un movimento culturale che ha coinvolto tanti artisti in prima persona, ma poi tanti altri si sono legati a questo movimento che mi piace definirlo come un movimento che raccontava il territorio e questi artisti lo facevano attraverso le loro opere. Quindi è giusto ed è importante che anche il turismo si basi sulla storia e dobbiamo unire tutte queste risorse e le eccellenze del nostro territorio per offrire l’immagine più bella, il meglio della nostra terra”.

Sull’andamento della stagione estiva, ormai in dirittura d’arrivo: “Il bilancio è molto positivo e mi piace dire in controtendenza perché il numero delle presenze in Abruzzo ha registrato un calo intorno al 16%, noi abbiamo promosso un programma senza nomi altisonanti ma che ha identificato Ortona in tutte le sue ricchezze e le sue eccellenze che sono costituite anche dal territorio. Ortona è una città particolare con metà della popolazione in centro e poi tutto il resto nelle 54 frazioni, ma le stesse frazioni hanno promosso delle iniziative con le varie associazioni e i comitati per offrire un programma completo a 360°.

Certamente il maggior numero di turisti è stato registrato nel periodo degli ‘Antichi Sapori’ che non definisco più come sagra ma come manifestazione itinerante, di qualità, di eccellenza e che ha visto la presenza di turisti provenienti da tutto Abruzzo e anche da fuori regione. intorno a questo movimento noi abbiamo creato anche altre attività promosse anche dai singoli commercianti che hanno reso questa estate veramente molto movimentata, ma nello stesso momento anche molto tranquilla.

Di questo sono orgoglioso, contento e ringrazio tutti i cittadini ortonesi e tutti quelli che hanno promosso questi eventi insieme all’amministrazione e al Comitato Manifestazioni perché stanno lavorando tantissimo. Chiuderemo il 15 settembre con la Notte Bianca dello Sport, un altro evento voluto dalla Federazione che ha scelto Ortona”.

Ideale nasce dall’iniziativa di Cristiana Canosa in occasione delle celebrazione per i 100 anni dalla scomparsa di Francesco Paolo Tosti e si propone di diventare una manifestazione unica che unisce cultura, enogastronomia e bella èpoque.

“Questo è uno splendido progetto che il sindaco ha voluto riesumare – ha rimarcato l’organizzatrice Cristiana Canosa – e si terrà nelle serate di venerdì e sabato. È la terza edizione di ‘Ideale’ che ricorda la figura di Tosti che è il nostro più celebre concittadino, un musicista importantissimo della fine dell’800 che faceva parte del Cenacolo Michettiano.

In Abruzzo c’era questo movimento culturale che era il più importante d’Europa che era composto da Michetti, D’Annunzio, Barbella e Tosti. Infatti a Ortona abbiamo l’Istituto Tostiano che lo celebra, ci saranno due sere di magia, torneremo indietro nel tempo nella Belle Epoque, quindi la Passeggiata Orientale sarà addobbata come un salotto tra concerti, cafè chantant, musiche tostiane, sabato ci sarà uno spettacolo di burlesque dedicato a D’Annunzio, avremo tavolini dove si potrà cenare vista mare con i nostri migliori professionisti dei ristoranti. Insomma sarà uno spettacolo sotto le stelle a cui invitiamo tutti a partecipare perché queste sono manifestazioni che aprono il cuore.

Ortona sarà come salotto buono dell’Abruzzo e si presenterà nella sua veste migliore. L’ideale è quello che vorremmo essere e che in tutta la vita inseguiamo, è la vita che vorremmo vivere, è il meglio e noi lo vorremmo dare come immagine di Ortona. Io ringrazio moltissimo l’amministrazione con il generoso sindaco Leo Castiglione, la lavoratrice-assessore Ilaria Ortolano, il Comitato delle manifestazioni nella persona di Massimo Paolucci ed il sempre disponibile Massimo Petaccia.

Ringrazio il mio sponsor istituzionale che è Rocco Paolini che ha creduto sin dall’inizio a questa manifestazione. Tosti per noi può essere uno straordinario traino culturale e turistico, quindi prego tutti di seguirci in questo sogno ascoltano le melodie che Tosti ha portato in giro per il mondo e che sono state cantate da Pavarotti, Caruso, Tosti era amico intimo di Puccini. L’Ortona migliore lui l’ha rappresentata nel mondo e questa è l’Ortona che noi dobbiamo perseguire senza stancarci mai”.