Futura Volley Teramo chiude il 2019 in trasferta a Ortona

TERAMO – Si chiuderà sabato 21 dicembre, il 2019 della LG Impianti Futura Volley Teramo. Le biancorosse, dopo il rocambolesco 2-3 vincente in casa del CUS L’Aquila, sono attese dalla terza trasferta consecutiva. Alle 20:00, infatti, sarà big match in terra teatina contro l’ambiziosa Volley Junior Ortona. A guidare le “Ragazze Impavide” è Luca Liberatoscioli, che annovera anche due apparizioni in panchina in Champions League con lo ZOK Split 1700, squadra croata.

Ortona ha raccolto 15 punti nel suo percorso, uno in meno della Futura, con 5 vittorie e 4 sconfitte. Pur avendo disputato, nel complesso, meno set delle teramane, le ragazze della Volley Junior hanno incassato 670 punti rispetto ai 646 delle rivali di giornata. Nell’ultima giornata, ko contro la Gran Sasso Telecomunicazioni 3-1 (25-18; 25-12; 11-25; 25-18), mentre spiccano i successi con RosetoMontorio (3-1), Pallavolo Montesilvano e Torrevecchia (entrambi 3-0). Un solo passo falso di fronte al tifo amico, risalente al 3 novembre contro CUS L’Aquila (1-3).

Teramo non vuole farsi scappare la chance di bloccare una delle dirette concorrenti in chiave playoff per centrare la settima vittoria stagionale. Sarebbe un regalo di Natale perfetto per le atlete di coach Mario Arrizza. Direzione di gara affidata a Sabatino Roio (I Arbitro) e Simona Perazzetti (II Arbitro).