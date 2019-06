Ortona, Di Nardo su cambio denominazione di Piazza Plebiscito

Il Capogruppo centrodestra: “Sbagliato cancellare Piazza Plebiscito,noi non ci saremo. Era punto fermo nella memoria dei nostri concittadini e altre zone ancora prive di toponomastica”

ORTONA (CH) – Angelo Di Nardo, capogruppo di Fratelli d’Italia, Lega, Libertà e Bene Comune nel consiglio comunale di Ortona rende noto che non prenderà parte alla cerimonia annunciata dall’amministrazione comunale di Ortona, che si terrà oggi,primo giugno per celebrare il cambio di denominazione di Piazza Plebiscito in Piazza degli eroi canadesi.

“Con il massimo rispetto nei confronti delle autorità canadesi, noi riteniamo che si tratti di una scelta sbagliata, inutile e assolutamente insensata – prosegue Di Nardo – poiché implica la cancellazione di una denominazione, quale quella di Piazza Plebiscito, che ha sempre rappresentato un punto fermo nella memoria storica di tutti i nostri concittadini”.

L’esponente del centrodestra ortonese rimarca inoltre che “la scelta appare ulteriormente ingiustificata e ingiustificabile, alla luce del fatto che in quella piazza non vi fu alcuno stazionamento delle truppe canadesi, a differenza di altre zone della città interessate dai combattimenti, alle quali sarebbe stato possibile intitolare piazze o strade”.

Di Nardo ricorda che “esistono ancora contrade prive di toponomastica” e osserva che “proprio queste zone avrebbero dovuto avere la priorità assoluta rispetto al cambio di denominazione di qualsiasi via o piazza già definita sul piano della toponomastica”.

Il capogruppo dell’opposizione di centrodestra, infine, chiede al sindaco di “fare chiarezza su chi sosterrà le spese relative al cambio di residenza dei cittadini che vivono nella piazza interessata dal cambio di denominazione”.