Ortona, apre al pubblico la nuova Piazza degli Eroi Canadesi

L’ambasciatrice Bugailiskis: “Oggi il mio cuore è colmo di emozione nel vedere che gli Ortonesi onorano ancora una volta gli Eroi Canadesi dedicandogli una magnifica Piazza”

ORTONA – Oggi, giovedì 18 febbraio 2021, Ortona apre al pubblico Piazza degli Eroi Canadesi. È una giornata storica che segna il rinnovamento di quel patto di amicizia e di fratellanza tra il Canada e Ortona, iniziato nel dicembre 1943 durante la Seconda Guerra mondiale. Sono passati quasi 78 anni da quel tragico Natale e dai sanguinosi eventi della Battaglia di Ortona che hanno visto il coraggio, la dedizione e il sacrificio supremo di giovani soldati Canadesi, giunti da oltre oceano in difesa della libertà, dei diritti umani, della giustizia e della democrazia.

Da oggi una piazza ristrutturata e ribattezzata a forma di foglia d’acero, simbolo del Canada, accoglierà la comunità nei suoi momenti di svago, riflessione, riposo e gioco. Una piazza visitata nei decenni da tante delegazioni ufficiali dal Canada e, soprattutto, da coraggiosi Veterani. Un luogo simbolo che dal 1999 ospita il monumento “Il Prezzo della Pace” e i gesti quotidiani di rispettoso affetto delle sorelle La Sorda e della gente di Ortona.

Il sindaco Leo Castiglione: «Restituiamo alla città una piazza rinnovata e ridisegnata, una piazza in cui si potrà tornare a sedere e ammirare uno degli scorci più belli e suggestivi della città, la cupola di San Tommaso e in lontananza il mare. Una piazza simbolo del rapporto di amicizia tra Italia e Canada, tra il popolo ortonese e quello canadese, nato in quei giorni terribili del ’43 e mai sopito ma anzi rafforzatosi nei decenni attraverso la comune volontà del ricordo di quanti persero la vita per la libertà. Piazza degli Eroi Canadesi- sottolinea il sindaco Leo Castiglione- rappresenta la volontà dell’amministrazione comunale di lasciare alle future generazioni delle due nazioni un messaggio di pace e di speranza e di rendere indelebile la memoria di quanti, lontani dalla propria patria e dai propri affetti, caddero per assicurare un mondo migliore a tutti noi».

Un progetto avviato dall’amministrazione Castiglione, con l’ordine del giorno presentato dal consigliere Luigi Polidoro per la ridenominazione della piazza, e dall’allora assessore Giani Totaro e poi preso in eredità e portata a compimento nella sua versione odierna dall’attuale assessore ai lavori pubblici Cristiana Canosa. I lavori su progetto dell’architetto Samuele Moscatelli sono stati realizzati dalla Ditta De Cesaris in 100 giorni con un costo complessivo di 200 mila euro.

«Il progetto della nuova piazza- prosegue Castiglione- ha avuto un importante momento di condivisione con il governo canadese che attraverso il Ministero degli Affari Veterani del Canada ha contribuito alla realizzazione della fontana dell’Amicizia che simbolicamente rappresenta l’oceano che unisce i due continenti stilizzati con il disegno della foglia d’acero e del trabocco. Un’iniziativa resa possibile anche dalla collaborazione del Lions Club Ortona. Purtroppo a causa della pandemia questo momento storico per la città non può essere condiviso e vissuto con tutti i cittadini avremmo voluto celebrare degnamente questa riapertura con una importante inaugurazione alla presenza di tutti coloro che vi hanno, a vario titolo, partecipato e soprattutto oggi avremmo voluto al nostro fianco le istituzioni canadesi e in particolare l’ambasciatrice del Canada in Italia, Alexandra Bugailskis, ma il nuovo passaggio in zona rossa ce lo impedisce ma nulla potrà impedirci di gioire come ortonesi di questo ennesimo evento epocale».

L’Ambasciatrice Alexandra Bugailiskis ha dichiarato: “Ogni anno i cittadini di Ortona ricordano. Vengono al Cimitero del fiume Moro per rendere omaggio ai 1375 coraggiosi giovani Canadesi che hanno dato la vita per liberare la loro città. Oggi il mio cuore è colmo di emozione nel vedere che gli Ortonesi onorano ancora una volta gli Eroi Canadesi dedicandogli una magnifica Piazza. Con le sue foglie d’acero e giochi d’acqua sarà un luogo di riposo e riflessione per grandi e piccini, Italiani e Canadesi. Un luogo dove possiamo parlare ai nostri giovani del prezzo della libertà e della necessità di amarla e proteggerla”.

L’onorevole Lawrence MacAulay, Ministro degli Affari dei Veterani e Ministro associato della Difesa nazionale ha aggiunto: “Quei giovani Canadesi, nel liberare le strade disastrate di Ortona da alcune delle più spietate truppe dell’esercito tedesco, hanno rafforzato la reputazione del nostro Paese per l’enorme coraggio e il sacrificio dei suoi soldati durante la Seconda Guerra mondiale. La dedica di questa piazza è un giusto tributo alla loro eredità, e so che rimarrà come un luogo di ritrovo duraturo per i Canadesi e gli Italiani che li ricorderanno per le generazioni a venire”.

Questa Piazza degli Eroi Canadesi è stata resa possibile in parte grazie al contributo del Veterans Affairs Canada, per ricordare quei 1.375 soldati Canadesi sepolti nel Cimitero di guerra canadese del fiume Moro, e i quasi 6.000 soldati Canadesi che combatterono e morirono in Italia nella Seconda Guerra mondiale.

Conclude l’Ambasciatrice: “Ortona rimarrà per sempre nel cuore dei Canadesi. Ora che i testimoni diretti di quei tragici eventi di 78 anni fa sono quasi tutti scomparsi, dobbiamo lavorare per mantenerne vivo il ricordo”.